¿Fan del rock clásico? Dolan´s Cadillac presenta “El Verano del Cohete” en Sala Tajín

Xalapa, Ver.- Xalapa, conocida como la “Ciudad de las flores” y “La Atenas Veracruzana”, es un lugar lleno de tradiciones, gastronomía, cultura y gente talentosa. En el centro histórico podrás encontrar a diferentes personalidades realizando algún tipo de arte.

Disfrutarás un poco de la esencia de Xalapa a través de los bailarines y bailarinas de folclore, pintores, fotógrafos, músicos o bandas locales.

Y hablando de bandas locales, existe una que disfruta realizar “chistes de ardillas” y que tras 4 años de no pisar un escenario xalapeño, regresa para presentar como se debe su álbum, pues a decir de los músicos, este fue lanzado poco antes de la pandemia, sí, esa que a todos nos cambió los planes y la forma de vivir.

¿Quiénes son Dolan’s Cadillac?

Ellos son Dolan’s Cadillac, una banda de rock clásico que presentará en la sala Tajín su álbum “El Verano del Cohete”, cuenta con 12 canciones. El nombre proviene de un libro llamado “Crónicas Marcianas”, este salió el cual salió en el año 2019, pero ellos tienen más años de historia.

A decir de Pamela Reyes, guitarrista de Dolan’s Cadillac, el grupo nace en agosto del 2017, cuando el vocalista Dano Saturno tenía un proyecto independiente y decidió consolidarlo de una forma más completa y con la ayuda de más personas, fue cuando invito a Marcos Martínez quien fue baterista y a ella, en un principio fueron 3 integrantes. Más tarde, Pamela invitó a Julián Hernández (actual bajista) al proyecto que aún no sabían cómo se llamaría.

Los 4 artistas comenzaron tocando las canciones que el vocalista ya tenía de su anterior proyecto, no obstante, al entrar otro integrante, Alex Vega, quien era la segunda guitarra consolidaron lo que ahora es el grupo.

“El nombre Dolan’s Cadillac nace de la afición del exintegrante Marcos Martínez por Stephen King y pues es un relato, un cuento un libro llamado así, a todos nos pareció bien el nombre e iba con el tipo de música que queríamos hacer que es un rock más clásico, más viejo y se quedó el nombre”.

¿Por qué Dolan’s Cadillac usa máscaras de ardillas?

Esta banda tiene algo muy característico en su vestuario que son las máscaras de ardillas, esta indumentaria la utilizan debido a una canción que ellos tienen llamada “Chistes de ardillas”, está basada en una anécdota de ellos y hace referencia a un capítulo de Bob Esponja. Es de mencionar que cada máscara está decorada acorde a la personalidad de cada integrante.

A decir de Pamela Reyes, guitarrista de Dolan’s Cadillac, el grupo nace en agosto del 2017 | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Así como esta, las demás canciones de “El Verano del Cohete” hacen alusión a diferentes caricaturas que ellos disfrutaron en su infancia, Julián Hernández, menciona que el lanzamiento de este fue complicado ya que “algunas canciones estaban desfasadas, otras no estaban también, por lo que teníamos que regrabar algunas partes, y una vez terminado tardo casi un año en salir”.

Presentación del disco de Dolan’s Cadillac: fecha, horario y boletos

“Estuvo algo pesado, hubo días donde ensayábamos de 10:00 am a 8:pm”, expresa Adolfo León, baterista, quien comparte que cuando se presentaron en el festival Cumbre Tajín, tocaron algunas canciones de este álbum, las cuales no se exhibieron de manera completa, puesto a que el vocalista quiso presentar su nuevo material y “fue complicado porque solo teníamos 30 minutos, no sabíamos bien en que parte cortar cada canción”.

Así como esta, las demás canciones de “El Verano del Cohete” hacen alusión a diferentes caricaturas que ellos disfrutaron en su infancia, señala Julián Hernández | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Ahora la banda busca dar un show como se debe y es por eso que este 9 de junio, darán un concierto en la Sala Tajín a las 4:00 pm y podrás adquirir los boletos a través de su página de Facebook Dolan’s Cadillac o con los integrantes.

En esta ocasión debido al tiempo no tendrán bandas o artistas invitados, debido al tiempo, “por el hecho de que este es nuestro regreso después de muchos años sin tocar, perdimos mucho contacto con la escena xalapeña actual, entonces bandas con las que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en colaboración, ya no están vigentes o muchas ya no están en Xalapa”, expresa Pamela Reyes.

Dolan’s Cadillac invita a toda la población que disfrute del rock a asistir a su evento, pues comparten que han ensayado bastante para presentar un show decente que saben les encantará.