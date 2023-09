Barrio Mágico de Xallitic inicia taller gratuito de baile prehispánico; los detalles

Fan del baile, pero ya te sabes todos los pasos que existen, te damos un reto que además de será algo muy divertido, ¿qué tal aprender un poco de danza prehispánica? Esos ritmos que pasan de generación en generación y que comenzaron antes de la llegada de los españoles al país, en Xalapa realizarán un taller gratuito.

Bueno, igual no sabes de qué se trata la danza prehispánica o no te interesa por no estar de moda, pero sabías que es considerada como un arte colectivo, que mezclaba la magia y la religión; así que ya tiene otro dato más que podría motivarte a entrar a un taller que será gratuito, además de poder disfrutar las tardes en el Barrio Mágico de Xallitic.

Van datos que no sabías de la danza o baile prehispánico

Antes de darte los detalles del taller gratuito de baile prehispánico, te vamos a compartir algunos datos relacionados con esta forma de arte y expresión corporal, que te contamos, era una forma de comunicarse con los dioses, primero para adorarlos y seguido para divertirlos, por eso es considerado un baile sagrado.

De acuerdo a la historia a la danza ritual se le llamo “Macehualiztli” (Merecimiento) y se componía de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de tres elementos que son la música, la danza y el canto, también era una forma de entrenar a los guerrero, era parte de la cultura, la sociedad y también se realizaba en actos ceremoniales.

Se utilizaba comúnmente como una danza ritual para pedir, aportar o esperar algo a cambio, era también una forma de ofrendar ya que en un círculo de danza se ofrendan flores, fuerza, aliento de voz, piedras preciosas, agua, alimento, plumas, entro otras ofrendas, ya depende de la dedicación, cansancio y tipo de ofrenda, era lo que se obtenía a cambio.

También existió otro tipo de danza que lleva el nombre de Netotiliztli que se trata de un baile que la única función que tenía era la de divertirse, entre las danzas más antiguas que se pudieron registrar están algunas que igual ya conoces, si no te las presentamos, te dejamos dos ejemplos, el primero es:

Danza del venado | Es una recreación que realizan los pueblos yaquis y mayos que se ubican en los estados de Sonora y Sinaloa, en la que recrean un acto de cacería de un venado, a los encargados de bailar se les conoce como “pascolas” que llevan puesta una máscara de madera y algunos instrumentos de cacería.

Danza de los viejitos | Un legado de los rituales en honor a Huehuetéotl “Dios del fuego” dicha danza la puedes encontrar en Michoacán a cargo de los grupos tarascos de la región, es una danza para divertirse en la que los participantes utilizan máscaras con rostros de “viejos”; actualmente es una forma en la que muchas personas despiden el “año viejo”.

Taller de Baile Prehispánico en Barrio Mágico de Xallitic: fecha, horario y sede

Ya que te dimos algunos datos interesantes del baile prehispánico en México, ahora te contamos que el taller gratuito inicia éste martes 26 de septiembre, pero no será el único día por lo que si tienes ganar de participar, pero no te da tiempo de llegar a la Explanada del Barrio Mágico de Xallitic o si las condiciones climáticas no son las adecuada te puedes comunicar con la Dirección de Juventud del ayuntamiento de Xalapa.

Pero antes debes llenar un formulario para ir apartando tu lugar puedes dar clic al siguiente link para que lo tengas a la mano TALLER BAILE PREHISPÁNICO ya que haya terminar de llenar tu registro y enviarlo, ya solo queda asistir al Barrio Mágico de Xallitic y participar en las actividades del programa denominado “Ritmo joven”, los martes de jueves de las 16:00 a las 17:30 horas.

Si necesitas más información te puedes comunicar al número de teléfono 228 298 69 41 extensión 6506 o puedes visitar sus instalaciones que se ubican en la calle Facultad de Arquitectura sin número en la colonia Represa del Carmen en la ciudad de Xalapa.