Carlos Segundo, aclamado actor de doblaje cuenta cómo enfrenta la IA y la inequidad de salarios

Boca del Río, Ver.- Los principales retos a los que se enfrentan los actores y actrices de doblaje en la actualidad son el uso de la inteligencia artificial, la actuación genérica y salarios menores a los creadores de contenido en tendencia

Con casi 45 años como actor de doblaje, Carlos Segundo, reconoció que en la actualidad el tipo de actuación para doblar voz no es mala, pero no deja memoria en las personas, lo que pone en peligro la calidad que se brinda en las interpretaciones y adaptaciones.

“Las voces que a nosotros nos impactaron en series como La familia Adams o Don Gato y su pandilla o como La Familia Monster y luego nosotros como herederos que hicimos series como Dragón Ball, Caballeros del Zodíaco, series como Super campeones o de acción viva como La Niñera sí dejaron huella”.

Sin embargo, destaca que en la actualidad las juventudes ubican y recuerdan más a series del pasado, que las que se han hecho en los últimos años.

Otro de los retos a los que se deben enfrentar los actores y actrices de doblaje, dijo, es no recibir el mismo pago por su trabajo en comparación con creadores de contenido o personas famosas.

“Todos merecemos trabajar en lo que sea que nos llamen a trabajar, cuando a mí me dicen que va haber un YouTuber o un presentador, o un cantante, yo solo espero que estén preparados para enfrentar el reto, porque de repente he visto algunos que sí se preparan”.

Segundo elogió el doblaje de voz de artistas como Maite Perroni, Eugenio Derbez, Sergio Sendel, Irán Castillo, quienes realizaron, según él, un excelente trabajo al dar voz en español a otros personajes.

No obstante algunos, considera, no están preparados para realizar un trabajo actoral, aunque sea de voz. “Lo que no me gusta cuando llaman a YouTubers es que a ellos les pagan muy bien y a nosotros, los actores de doblaje, no. Siempre nos andan regateando los presupuestos y nos andan regateando los créditos o no nos permiten hablar de los proyectos, en cambio a esas personas famosas si les permiten hablar del proyecto”, lamentó.

¿Cómo inició Carlos Segundo en el mundo del doblaje de voces?

Este especialista en doblaje, relató al Diario de Xalapa que tuvo sus inicios profesionales en una empresa discográfica, sin embargo, harto de los horarios y los jefes renunció para coincidentemente, comenzar en el doblaje de voz.

Su primera intervención como actor fue en 1980, gracias a las personas que lo impulsaron en esta noble profesión. “Mi padre era periodista de cine, de hecho es conocido como el periodista más famoso de la época de Oro del cine mexicano, el periodista Carlos Bravo Carlhillos”.

El actor de doblaje de voz no tiene un personaje favorito, ya que, aseguró, todos son dignos de su admiración y respeto, porque le han dejado aprendizajes.

“Cada personaje, desde el más pequeño hasta el más grande que yo he hecho, han sido personajes que para mí significan algo muy importante. Dicen que no hay papeles pequeños, hay actores pequeños. En este caso yo soy un actor que hace papeles pequeños y papeles importantes”.

Una de las cosas por las cuales este actor se siente satisfecho, es haber doblado voces de actores de talla internacional, para papeles importantes. “Cada vez que tengo un trabajo aprendo. No solo estoy encasillado en un solo personaje como Piccoro, si no hay mucha gente que me reconoce por otros personajes”.

No obstante, es el personaje de Piccoro, de la serie Dragón Ball, que lo ha llevado por varios lugares, entre esos, a convenciones y expos de anime, donde puede convivir con sus seguidores. Pero también destaca otros personajes, a los que ha podido prestar voz en español.

Severus Snape, personaje de Harry Potter, Woody de Toy Story, James Bond en las películas protagonizadas por Daniel Craig, Darth Maul en la franquicia de Star Wars, Lester Burnham en Belleza Americana, Chris Gardner en la película de En busca de la felicidad, son tan solo algunas adaptaciones que este actor de voz ha realizado. Actualmente dobla las voces de actores como Denzel Washington y Tom Hanks.

Recordó que Alf fue su primer personaje televisivo famoso que pudo doblar, catapultándolo y dándole el reconocimiento del periodista Luis Amador, quien escribió de ese personaje y su gusto por esa voz.

“Fue una voz que yo solicité el permiso al cliente de cambiarle la voz original al personaje, no imitar la voz original y eso fue lo que a mí me llevó más allá del mundo del doblaje sin salir a la luz pública”.

Antes de volverse un maestro en el doblaje de voz, Carlos Segundo, aprendió de actores ya consolidados, tales como Víctor Alcocer, Carlos Petrel, por mencionar algunos.

Para 2025, la voz de Carlos se podrá escuchar en tres proyectos internacionales, pero lo más reciente que ya está vigente en salas de cine se puede apreciar en cintas como Robot Salvaje, dando voz al oso y Gladiador 2 en la voz del actor Denzel Washington, personajes pequeños, pero histriónicamente muy recordados por la forma magistral que están dirigidos a nivel de doblaje.





