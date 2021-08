Cassandra Zóe Velasco rinde homenaje a mujeres en el bel canto

A manera de homenaje a las mujeres en el bel canto, la mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco ofreció el concierto presencial Heroínas de la lírica y la ópera en el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato, con un programa musical integrado exclusivamente por personajes femeninos de óperas destacadas en la historia de la música.

“Mi interés es exaltar la figura de la mujer en la ópera, estos personajes maravillosos que han sido creados para nosotras con tantos matices y que son clásicos de la ópera”, apuntó la ganadora del primer lugar del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y el del Concurso Nacional de Voces Jóvenes del Bel Canto.

La artista, quien inició en la música a los siete años de edad, compartió el escenario con tres sopranos mexicanas: Leticia de Altamirano, Silvia Duhart e Ibeth Ortiz, acompañadas al piano por Beatriz Guerrero, con arias y duetos operísticos de compositores como Bellini, Bizet, Chausson, Delibes, Mozart, Offenbach, Puccini, Rossini, y Verdi; zarzuelas de Chapi y Moreno Torroba; así como canciones mexicanas de María Grever y Consuelito Velázquez.

A decir de Velasco si bien existe una mayor apertura para las mujeres dentro del área musical, sí existen trabas que hacen más difícil para una cantante femenina destacar en el campo de la ópera. En su caso, debió romper con los estereotipos de la cantante mexicana que únicamente puede interpretar personajes latinos, y demostrar que su voz es capaz de cantar roles de cualquier género y perfil.

“La ópera en sí misma es una área muy competitiva y es difícil aún para un hombre abrirse terreno en esta profesión, pero para mí lo más difícil fue romper estereotipos porque al ser mexicana inmediatamente se me encasillaba en los papeles de ópera en español u óperas para latinas, y de ahí no me querían sacar”, resaltó la joven que debutó en el Metropolitan Opera House de Nueva York en 2015.

La joven confesó que lo que caracteriza como cantante es su empeño por no limitarse a un sólo tipo de música, por lo que se ha esforzado por experimentar con nuevos personajes desde una princesa hasta un duende. “Soy una persona que le gusta aprender todo el tiempo y experimentar, eso ha sido una ventaja”, acotó quien se ha presentado en la Ópera de Los Ángeles, Chicago Lyric, New York City Opera, Carnegie Hall y el Festival de Spoleto.

Entre sus principales roles destacan protagonista en La Cenerentola y Rosina en El barbero de Sevilla de Rossini; Charlotte en Werther de Massenet, Carmen de Bizet, María en María de Buenos Aires de Piazzola; Cherubino en Le nozze di Figaro y Dorabella en Cosi fan tutte de Mozart, entre otros.

Previo a la pandemia, interpretó en el MET de Nueva York Madama Butterfly, Simon Boccanegra, Rusalka, Idomeneo, La viuda alegre, Suor Angelica, e Iolanta.