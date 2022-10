Barry Jenkins incursiona en el cine de animación

MORELIA. Demostrar que tiene una gran capacidad de adaptación es lo que busca Barry Jenkins con cada trabajo que realiza.

Puede dirigir desde una cinta que habla sobre la diversidad sexual y la dificultad de relacionarse entre las personas como en Moonlight (2016), pasar por temas de migración y esclavitud como en El Ferrocarril subterráneo (2021) hasta adentrarse a un filme animado para niños, como su próximo proyecto como director de la precuela de El Rey León, Mufasa, que se prevé su estreno para 2024.

Cine Anuncian estreno de la cinta Poderoso Victoria

Su interés como director y productor siempre está enfocado en visibilizar problemáticas actuales o que dejen algún mensaje al público; al menos así lo ha hecho en las casi dos décadas de trayectoria que está por cumplir.

“Siento la misma curiosidad el día de hoy que la que sentía hace 20 años y películas como Moonlight o The Underground Railroad son totalmente distintas entre sí, por eso es que las hice, para mantenerme activo a través de esa curiosidad, es por ello que acepté El Rey León que es algo totalmente distinto a lo que he hecho, creo que nosotros los cineastas somos artistas en su totalidad.

“Es como si un arquitecto sólo hiciera edificios enormes de oficinas y jamás diseñara otro tipo o como si los chefs cocinaran algo para adultos y jamás para niños, es lo que intento hacer porque los niños también ven todo lo que hacemos así que ahora me gusta hacer algo que esté dirigido específicamente para ellos, lo que hago es entrar a otra cocina, haciendo algo nuevo”, afirmó Jenkins en mini rueda de prensa.

De hecho, Jenkins confesó que trabajar para los niños es uno de los retos más complicados, pero a la vez satisfactorios, ya que es uno de los públicos más sinceros.

“Si cocinas para adultos en un restaurante de lujo, ellos pretenderán que les gusta la comida, aunque no sepa buena, pero si cocinas para los niños y no les gusta, lo escupen, la gente piensa que hacer cosas para niños es fácil, pero creo que es mucho más duro porque los niños siempre te dirán la verdad”, expresó.

Aunque no quiso revelar detalles sobre la historia que seguirá Mufasa, el estadounidense de 42 años sí compartió un poco sobre el proceso de dirección.

“Hacerla es como haberla dirigido siete veces ya que primero tuve que dirigir las voces, luego a la gente que hace el storyboard, después a ellos con las voces ya editadas, también dirigir a la gente que usa los trajes especiales (para los efectos), dirigir los movimientos con las voces y hacer un mapa en tercera dimensión virtual completo y había que dirigir todo y editarlo.

“He tenido que dirigir mucho más en esta película de todo lo que he dirigido antes, aunque no lo pueda tocar o ver físicamente en ese momento”, aseguró.

Uno de sus últimos proyectos es Aftersun y se prepara para producir Flint Strong, historia que él escribió y que será dirigida por Rachel Morrison.

El proyecto aborda la vida de la boxeadora Claressa T-Rex Shields, quien se convirtió en la primera mujer de Michigan en ganar una medalla olímpica de oro en esa disciplina.

“El cine no es narrativa nada más, ni contar historias, sino comunicar con imágenes y eso es lo que intento, elevar la conciencia a través de imágenes y sonidos. El cine previo al 2010, es como si la gente negra no soñara, lo que intento es meterme dentro de la conciencia de la gente negra y de forma muy concreta a través de sonidos, imágenes e ideas, mostrar que la gente negra sí sueña y que tiene una conciencia y pesadillas, algo que no se veía antes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En una entrevista estaba hablando sobre la política y se hablaba de la gente de la comunidad LGBT+, eso es política, también el hecho de mostrar que la gente negra sueña y el cine es un vehículo perfecto para poder elevar la conciencia y meternos dentro de las reflexiones de la gente negra”, aseguró.

Jenkins asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia para disfrutar de una retrospectiva sobre su carrera; develó una butaca con su nombre en homenaje a su trabajo y la importancia de su voz dentro del mundo cinematográfico.