La caja, un conmovedor retrato sobre la ausencia de un padre

Luego de un largo viaje, Hatzín llega a Chihuahua en busca de los restos de su padre, sin embargo, minutos después de haberlos recibido se encuentra con un hombre alto, fuerte, un tanto amable, muy similar a quien él cree que es su papá.

Hatzin, de 13 años, decide acercarse e investigar si en verdad es la persona que busca; a pesar de la negación inicial del señor, ambos comienzan a entrelazar sus historias, donde cada uno descubre quién realmente es el otro.

Para Hatzin, Mario, como se dice llamar, es esa persona que tanto le hace falta, mientras que para Mario, el pequeño preadolescente representa una oportunidad para conseguir sus propios objetivos, a través de la manipulación.

Es así como se desarrolla el inicio de La Caja, protagonizada por Hatzín Navarrete y Hernán Mendoza, cinta dirigida por el venezolano Lorenzo Vigas y que será la representante de Venezuela en las nominaciones de la próxima gala del Oscar.

“Principalmente es una historia humana de una necesidad enorme que tiene cualquier niño de encontrar su identidad, esa referencia, especialmente cuando no las tenía en casa y se crió sin un padre. La pregunta es: ¿cuántos millones de casos existen y qué estás dispuesto a hacer para reemplazar esa figura paterna, así como el peligro de idealizar un padre que no tuviste en la casa?

“La película lo que busca es entender a los millones de jóvenes que se crían sin un padre y la importancia que tenemos como sociedad sobre todo de brindarle la parte humana y emocional para que pueda llenar ese vacío”, afirmó Vigas en entrevista.

El filme se desarrolló durante cuatro años. Sus locaciones principales fueron en el estado de Chihuahua; inevitablemente se tenía que abordar el tema de los feminicidios y visibilizar la existencia del narcotráfico dentro de la región.

De hecho, el director reveló que uno de sus más grandes retos fue negociar con el crimen organizado para poder filmar en diferentes partes.

“La locación en sí fue un gran reto porque Chihuahua es extremadamente bello, pero teníamos que negociar con los carteles para filmar, eso no lo hacía yo, sino un equipo especializado; cada pueblo está controlado por un cartel distinto, ellos tenían que saber que la película no iba en contra de ellos, una vez que lo tuvieran claro, no había problema y podíamos ir a filmar.

“Yo no me enteré de nada porque no quería enterarme (si en algún momento el narco solicitó algo en específico a la producción). Es la primera vez que me pasa, yo estaba concentrado en el trabajo de dirigir y ese era un trabajo de producción, afortunadamente no tuvimos ningún problema”, expresó el venezolano.

Además de reflejar el ambiente que se vive dentro de una maquiladora, el tema central era la consecuencia de la orfandad y lo maleable que puede llegar a ser un niño, si no se le conduce de una forma adecuada; incluso llegan a replicar comportamientos de los adultos, sin siquiera darse cuenta.

“Para esta historia, la idea un poco era que la violencia se le metiera a Hatzín desde una forma subterránea, su alma se va contaminando poco a poco con diferentes acciones, pero no vemos sangre, vemos una escena cuando sepultan a alguien, tal vez Mario no la mató, él sólo las entierra, pero se ve cómo él es parte de una cadena y hace lo que tenga que hacer para darle de comer a su familia, para sobrevivir, criar a su nueva hija como tanta gente.

“Yo no veo a nadie como villano sino que son piezas de un engranaje que es muy grande”, expresó el director.

Este es el debut de Hatzin como actor; la historia conmovió mucho al protagonista debido a que a él también le hizo falta la figura paterna.

“Sí fue algo duro para mí esa transición de lo que era antes de la película y lo que soy ahora, en lo que me convertí por la historia que está muy relacionada con mi vida personal, yo siento que eso ayudó a darle cierto sentimiento, cierta realidad a la película, darle la naturalidad que se requería de pensar: ‘a mí me falta mi padre y yo quiero encontrarlo, quiero tener a alguien a quién decirle papá y verlo como tal dado que yo no lo tuve’

“Hoy en día, personalmente no me nace esa necesidad de buscar a mi padre o buscar una figura paterna, en cierto modo superé esa situación, maduré, veo eso de manera diferente”, compartió Navarrete.

Por otro lado, quien también tuvo un reto, pero en cuanto a lo físico fue Mendoza, ya que para dar vida a su personaje tuvo que subir ¡45 kilos!

“Con Lorenzo hablamos de hacer este personaje lo más grande posible y engordé lo más que pude y después de esa película, que debo admitir que quedó muy bien y el personaje está perfecto, me di cuenta que mi salud estaba en grave riesgo, fue ahí donde tomé la decisión de bajar de peso a como diera lugar, esa fue mi última película gordo”, reveló.