Cinta mexicana Manto de gemas gana el Oso de Plata en la Berlinale

Manto de gemas, dirigida por la cineasta boliviana-mexicana Natalia López Gallardo, recibió este miércoles el Oso de Plata (Premio del Jurado), durante la ceremonia de premiación que clausuró el Festival Internacional de Cine de Berlín, informó la productora Piano en un comunicado.

“El filme, cuya producción empezó antes de la pandemia, pudo por fin ser presentado al público en su premiere mundial durante los primeros días del festival. El esperado debut como directora de Natalia López Gallardo, protagonizado por Nailea Norvind, Antonia Olivares, Aida Roa y Juan Daniel García Treviño, formó parte de la selección oficial en competencia por el Oso de Oro, donde compitió junto con otros 17 títulos internacionales”, dice el texto.

The next of eight bears in total, the Silver Bear Jury Prize, goes to "Robe of Gems" by Natalia López Gallardo. We wish a wonderful Award Ceremony! pic.twitter.com/7hGzHPBMkO — Berlinale (@berlinale) February 16, 2022

La película, producida por el director y productor Joaquín del Paso y la productora Fernanda de la Peza, será distribuida en cines bajo el sello de Piano Distribución. En la trama, Isabel, una mujer en proceso de divorcio, se instala en el campo donde descubre que su ayudante María tiene una hermana desaparecida. Ambas se disponen a buscarla, mientras la comandante de policía Roberta, quiere rescatar a su hijo de los bajos fondos del crimen.

La realizadora, con más de una década de experiencia en la edición y postproducción, ha trabajado con cineastas y productores como Lisandro Alonso, Amat Escalante, Carlos Reygadas y Jaime Romandía, en películas como Juuja y Heli. Fue nominada al Ariel por su trabajo como editora en Luz silenciosa (2008), de Carlos Reygadas.

Ganadora del Fondo Hubert Bals del Festival Internacional de Cine de Róterdam para el desarrollo de un guión en 2011, fundó la empresa de postproducción Splendor Omnia, con Carlos Reygadas en 2012. Es la actriz principal en la última película de Carlos Reygadas, Nuestro tiempo, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2018.

🐻🐻🏆🏆Oso de Plata en la @berlinale para MANTO DE GEMAS de Natalia López Gallardo.



'La película de la que todo el mundo habla este año en Berlín'. - The Guardian -

Próximo estreno #Berlinale pic.twitter.com/CpKrdh0MOp — PIANO (@SomosPiano) February 16, 2022

En 2016, obtuvo la beca del FONCA para la escritura de Manto de gemas, a partir de su experiencia de vivir en el campo mexicano durante más una década; “he sido testigo del progresivo colapso del tejido social. Tengo dos hijos y me imagino, medio soñando, a través de la niebla, la vida cotidiana de los padres con hijos asesinados o desaparecidos, lo cual es suficiente para traerme la más oscura de las tristezas”, comparte la directora en el comunicado.

Tras un año en el proceso de casting, Natalia conoció a una familia que formaba parte de la comunidad, pero en el pasado, había secuestrado a un hombre. “La bondad de corazón parecía ser su cualidad central. Necesitaban más dinero, me dijeron. México es como un Dios con muchas caras y la misma cantidad de contradicciones”, relata.

“Esta película trata sobre lo que llevamos dentro después de años y años de acumular, en nuestra mente y en nuestros sueños, infinitas imágenes de tortura. Mapas de fosas clandestinas, rostros de desaparecidos, homicidios de hombres y mujeres por igual. Mi deseo es reflejar esta herida espiritual y su dimensión psicológica, que no se ve”.

Para la directora su ópera prima es “un collage que revela un universo de personajes que, sin saberlo, contribuyen, como víctimas o perpetradores activos, a este ciclo de villanía. Esto está arraigado en su dinámica social, una parte de su realidad diaria. Las tres protagonistas femeninas manifiestan esta acumulación inconsciente de impotencia, miedo o culpa. Vienen de universos diferentes, pero sus caminos están unidos por una mujer desaparecida”.