Claudia Ramírez Lomelí culmina su trilogía con la publicación de La corte del eclipse

Amante de los libros de fantasía y de novelas juveniles, Claudia Ramírez Lomelí desde hace nueve años comparte sus lecturas en su canal de YouTube, Clau Reads Books.

Aunque al principio los videos eran simples, con ella hablando de sus lecturas favoritas como Esta chica, de Collen Hoover o la zaga Cazadores de sombras, de Cassandra Clare, el contenido cada vez se ha vuelto más complejo y variado, por lo que su comunidad ha crecido tanto que hoy ella es una de las booktubers más vistas del país.

Puede interesarte: Paloma Sánchez-Garnica revisa la historia del nazismo a través de la literatura

Este éxito digital la ha conducido a entrar de lleno como promotora y difusora de la lectura, gracias a que las editoriales que la invitan a participar en conferencias y ferias de libros; pero, más que eso, también la ha impulsado a escribir sus propias historias.

Así es como comenzó en su imaginación el universo fantástico de Fenrai, para el cual escribió una trilogía que recientemente llegó a su fin con el libro La Corte del eclipse, el cual fue precedido por El príncipe del Sol y La ladrona de la Luna, todos publicados por Editorial Planeta.

“Este mundo que creé tiene muchos territorios, pero los más importantes son Alariel, la nación del Sol, e Ilardya, la nación de la Luna, naciones enemigas que por muchos años han estado en tregua. El protagonista es el príncipe de la nación del Sol, Emil Solerin, que aún es muy joven, pero su madre desaparece y recaen en él muchas responsabilidades, entre ellas una guerra inminente con Ilardya”, relata en entrevista con El Sol de México.

Y si bien, se trata de una serie de libros en los que prolifera la magia para la cual Claudia creó todo un sistema y códigos desde cero, es también de una historia que refleja algunos de los problemas comunes a todo ser humano, como las relaciones tóxicas, la búsqueda de identidad y los miedos a las responsabilidades.

Literatura Elena Poniatowska recuerda su infancia con 'El Amante Polaco' en FIL Guadalajara

“Algo que me planteé para mis libros fue crear personajes reales. Quería que, a pesar de que vivieran en este mundo de fantasía, fueran muy humanos y tuvieran virtudes, pero también defectos, para que los lectores pudieran verse reflejados con ellos”, explica la autora.

Como muchos jóvenes, Claudia formó parte de esa generación de lectores impulsados por el mundo fantástico de Harry Potter, pero su afición por la literatura fantástica y juvenil la han llevado a descubrir autores como el norteamericano Brandon Sanderson, a quien considera su referente máximo.

Al preguntarle considera que la literatura fantástica es útil para la vida de las personas, apunta: “Claro que sí, me puedo poner yo de ejemplo. De pequeña sentía que no tenía voz y que no encajaba en ningún lado, pero la literatura fantástica me hizo encontrarme, sentirme refugiada.

" Yo le debo mucho a esta literatura en la que también me encontré en mi adolescencia y ha sido mi salvavidas; pero, además, yo he notado que en los libros que leo hay mucho de la vida real, los miedos de los personajes, sus defectos y demonios, pero también sus virtudes”, afirma la booktuber.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La autora también cuenta que el camino como generadora de contenidos que promueven la literatura fantástica y juvenil no ha sido fácil, pues a lo largo de este tiempo, se ha tenido que enfrentar a varios haters, que critican la utilidad de este tipo de obras, a las cuales comúnmente califican como “basura”.

“Yo creo firmemente que los jóvenes tienen una voz muy valiosa, con mucho que decir, es una realidad que no se puede negar. La literatura juvenil toca temas actuales, es la más diversa, hay en ella muchísima representación. Esta literatura es muy importante porque es la que está haciendo que los jóvenes volteen a los libros y lean”, concluye.