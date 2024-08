Trío La Calandria presentará en Córdoba su segundo disco de mariachi y son jarocho

Córdoba, Ver.- Diego Huerta Cerroblanco llegó a Córdoba a impartir un taller de Son Jarocho Contrabajo y Leona, en el Centro Cultural Casa Baltazar, a la par con el trío La Calandria presentarán su segundo material discográfico, denominado "Antes de salir el sol".

Esta agrupación a la que pertenece surgió hace ocho años aproximadamente y además de él lo conforman Alejandra Panigua y Raymundo Pavón.

En entrevista para El Sol de Córdoba dijo que han estado haciendo música nueva y se trata de un homenaje a la música mexicana de distintas tradiciones, sobre todo el Son jarocho pero se fusiona con mariachi, bolero, ranchero y hacen una fusión de estilos partiendo desde la instrumentación.

Previo a visitar Córdoba estuvieron en CDMX, Querétaro, Guadalajara, Oaxaca,Córdoba, Veracruz y Xalapa. Mencionó que han tenido una excelente respuesta de la gente quienes buscan este concepto musical.

Diego Huerta Cerroblanco llegó a Córdoba a impartir un taller de Son Jarocho Contrabajo y Leona / Foto Jaime Ramírez/El Sol de Córdoba

Diego Huerta, enamorado del son jarocho

Reiteró que el grupo inició hace ocho años, pero él se incorporó hace cuatro, lo que le deja una satisfacción personal en el trabajo que desempeña.

Expuso que estudió Jazz en el centro de estudios de jazz Jazzuv, estudió contrabajo y le fascina la música mexicana y se sintió identificado con el Son Jarocho, aunque él es originario de Querétaro y radica en Xalapa desde hace ocho años.

Me enamoré del Son Jarocho,me gusta todo el trasfondo que tiene esta música y poder aportar algo me emociona, me identifica

Previo a su presentación con La Calandria, Diego Huerta Cerroblanco, imparte un taller de contrabajo y Leona para alumnos que toman talleres continuos de Son Jarocho en Casa Baltazar y para el público en general interesados en estos dos instrumentos.

Mientras que, La Calandria ha llevado su música a foros y festivales en varias ciudades mexicanas además de Colombia, Bélgica y España, este viernes 9 de agosto estarán en el CCCB situado en la avenida 4 y calle 1 en el Centro Histórico de Córdoba, Pueblo Mágico.