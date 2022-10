¡Prepárate! Habrá “Oldies sinfónico” con la OSX y Quinteto Britania

Xalapa, Ver.- Los más grandes éxitos del rock y el pop de las décadas de los 60, 70 y 80 sonarán en concierto protagonizado por la Orquesta Sinfónica de Xalapa, el Quinteto Britania y el Coro de la Universidad Veracruzana, en presentaciones confirmadas para el 25 y 26 de noviembre.

En 2022, el espectáculo “Oldies Sinfónico” se vivirá en Tlaqná con la dirección del brasileño Lanfranco Macelletti y la invitación al público de asistir con disfraz para crear un atmósfera que propicie noches inolvidables.

¿Qué canciones tocarán durante el evento Oldies Sinfónico en Xalapa?

“Another Brick in the Wall”, “Stairway to Heaven”, “Suspicious Minds” y “Jump” son solo algunas de las canciones elegidas para el repertorio, adelanta el equipo de promoción de la OSX.

Alejandro Arcos Barreda da a conocer que la música elegida es de las bandas y solistas Earth Wind and Fire, ABBA, Elton John, Bee Gees, Barry White, entre otros.

“El concierto está pensado como un viaje a través del tiempo para cantar, gritar y disfrutar la música que llegó para ser escuchada generación tras generación”, menciona.

Además de los conjuntos musicales, esta vez cantarán Cynthia Toscano, Pablo Ernesto Juan y José Luis Martínez, así como solistas del Coro de la Universidad Veracruzana.

Se escucharán las voces de la soprano Luz María Salomé Gómez Reyna; la mezzosoprano Edna Lisbeth Vázquez; el tenor Jorge Salvador Rubio, y el barítono Eder Jehú Solís.

Sobre la participación del Quinteto Britania, será una forma de celebrar 40 años de creación. Fundado por los hermanos Díaz Landa en 1982, ha presentado los espectáculos “The Beatles Espectacular”, “Queen Sinfónico” y “Oldies Sinfónico” en distintos escenarios del país.

El Quinteto tiene el récord de cuatro conciertos consecutivos con localidades agotadas en la sala Netzahualcóyotl | Foto: Cortesía | Quinteto Britania

Como dato histórico, el Quinteto tiene el récord de cuatro conciertos consecutivos con localidades agotadas en la sala Netzahualcóyotl, y presentaciones en Estados Unidos, Argentina e Inglaterra.

¿Cuál será el costo del evento Oldies sinfónico en Xalapa?

“Oldies sinfónico” se realizará el 25 de noviembre a las 20:30 horas y el sábado 26 a las 19 horas. Los boletos tendrán un costo de 300 pesos más comisiones y podrán ser adquiridos en la Tienda UV, de 10 a 15 y de 16 a 18 horas, y también el día del concierto en Tlaqná. Para más información, los organizadores sugieren visitar www.orquestasinfonicadexalapa.com