Conoce a la flautista mexicana que triunfa en Amsterdam

Córdoba, Ver.-Flautista mexicana radicada en Amsterdam con amplia trayectoria en la música antigua y contemporánea, quien fuera alumna de Horacio Franco y Salvador Torre en el Conservatorio Nacional de Música en sus inicios, la primera latinoamericana en ser aceptada en la Hochschule für Musik Nürnberg para estudiar flauta dulce, Leah Rabinovich estará presente en La Festa Antiqua, que llega a su sexta edición del 7 al 13 de septiembre vía facebook.

Este festival que reúne lo mejor de los exponentes en la música renacentista y barroca tiene como invitada a la maestra de flautista ocasión la participación de una mexicana que desde hace más de 9 años decidió partir de su país para tomar clase con los mejores exponentes de este instrumento los cuales solo podía encontrarlos en el extranjero.

La maestra Leah Ravinovich llegó a Amsterdan hace 9 años, con todo en contra, con miedos y a una edad poca propicia para luchar por sus sueños, madre soltera, sin recursos económicos, sin beca, sin concluir sus estudios del Conservatorio, pero con muchas ganas de salir adelante, pero entendió que las circunstancias perfectas las creas tu y seguido de esto fue como pudo contar con el apoyo de grandes personalidades para llegar a donde está ejemplo de ello es Maurice Steger, Frans Bruggen, Kees Boeke y Patricia Trujano con quien fundó el grupo Panther Ensemble con quien se ha presentado en Alemania, Suiza y Austria.

En el taller que impartirá en el festival "Ornamentación histórica para vientos madera"

Con base en dos o tres obras que el participante prepara para la clase, donde se estudiará el estilo de diferentes compositores así como sus particularidades y ornamentación en estilos particulares como Francés, alemán o italiano.

Los requisitos que deben de tener los que aspiren a tomar este taller es enviar: semblanza artística y link de video interpretando una obra del periodo barroco al correo lafestaantiqua@gmail.com de los cuales solo se aceptaran 3 estudiantes activos y hoy domingo 6 de septiembre es la fecha límite hasta las 12:00pm.

La flautista quien también es la primer latinoamericana en participar en la prestigiosa Baroque Academy Yehudi Menuhim, en Gstaad, asiste en algunas giras al Prof. Steger en Latinoamérica pues a parte de servir como su traductora le ayuda con la parte de social media.

“A diferencia de un asistente normal el tener a un músico a la par que te diga en donde puedes mejorar o tienes detalles, es una gran ayuda pues creo que puede decirte como músico lo que pasa sobre el escenario, oriente a los que van a participar contigo sobre la afinación del instrumento, ahí sin esperarlo fue cuando comencé con la empresa de social media una de las primeras empresas en realizar Live Stream y Social Media coverage para festivales como Stockstadt”.

La flautista nacida en la Ciudad de México mira la música desde otro panorama en el que no sólo se trata de tocar y brillar en un escenario para poder apoyar a este mundo del arte debes hacer más por la gestión cultural comenta pues ella misma a labrado su camino en el medio musical por sus acciones.

“El éxito de trabajar en la música no solo es tocando pues la circunstancia de ser el solita no es algo que le llega a todos, se deben hacer más cosas por la música y por el arte, por mi parte la gestión cultural a sido una de las cosas que me enseñó que tenía más que ofrecer que sólo ser flautista”, expresa.

México es un gran motor cultural y esto se puede ver en el extranjero comenta la artista, por ello hoy en día los jóvenes tienen mucho entusiasmo por dedicarse a esta profesión pero los miedos a salir de su zona de confort es algo que los detiene sin embargo Lea opina que lo importante es que “no deben esperar las circunstancias perfectas para hacerlo, solo háganlo”, finaliza.