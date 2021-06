¿Conoces el son jarocho punk?, cantautor fusiona ritmos latinos

Xalapa, Ver.- “Lo bonito del arte es que siempre busca los resquicios por donde seguir creciendo; es como esa planta que crece en medio del cemento, siempre busca abrirse a la vida. En el contexto de la pandemia el arte se volvió una nueva arma que se ha utilizado para poner canalizar las emociones que hemos vivido y seguimos viviendo”, señala Diáfano Bam Bam, fundador y compositor del proyecto Les Pinches Mais, cuya propuesta musical es el son jarocho punk con fusiones de ritmos latinoamericanos tradicionales.

Tras un par de años tocando de manera autogestiva, el cantautor del puerto de Veracruz lanzará este 24 de junio, en las distintas plataformas digitales, Choachí, su primera canción producida de manera profesional.

En su día a día Diáfano es maestro de escuela, e inició en la música sin muchas bases pero con muchas ganas de aportar un medio de expresión alternativo, alejado de los formalismos y el virtuosismo que supone decir que se hace son jarocho en una tierra donde éste género es tradición.

Tras participar en un grupo en Orizaba, en donde se encuentra avecindado, en 2018 se decide a caminar bajo su propio ritmo y forma Les Pinches Mais.

“No ha sido fácil, porque cuando no hay un compromiso férreo y sabes que no va a haber dinero, pues la gente no es constante porque se entiende que necesita ganar para llevar el sustento a sus casas; pero a pesar de eso el proyecto ha continuado y ahora viene la consagración con el primer tema”, indica Diáfano.

El nombre de la banda, Les Pinches Mais, hace referencia a su origen en la docencia; tanto él como quienes han formado parte del proyecto son maestros en alguna área, pero también es un juego de palabras porque, explica el cantautor, se le suele decir mai a todos aquellos que realizan un oficio, tal como los albañiles, quienes sin ser profesionales se les reconoce como maestros de la cuchara; el mai que siempre ve cómo solucionar algo más con ingenio que con conocimientos sólidos; y pinche es el ayudante, una palabra que también se usa para ningunear a quien es chalán. Así, quienes forman parte de este proyecto se asumen como pinches mais.

“El nombre es burlarnos de nosotros mismos, porque en la música siempre somos aprendices, entonces el mai para nosotros representa ser chalanes y así lo vemos, somos chalanes de la construcción musical”, agrega.

Les Pinches Mais es un proyecto en continuo movimiento, una banda de artistas itinerantes que entran y salen aportando siempre un poco de su pasión por la música, donde el elemento fijo es Diáfano Bam Bam, quien es la voz, jaranas y compositor.

“La mayoría de las canciones tienen jarana o algún elemento del son jarocho; y tocamos una fusión de ritmos, hay desde ritmos latinoamericanos, del folclore andino, rioplatense; elementos de las murgas, afros del centro y el caribe; entonces es como punk jarocho, en el sentido de que estamos rompiendo esquemas; lo que tratamos de hacer es, desde lo básico, tratar de innovar y proponer”, explica.

La música, un vehículo de lucha

Las canciones de Diáfano transitan del amor a la nostalgia, odas a la naturaleza y también hacen eco de la protesta social.

Como anarquista, indica que tener una postura política ante la vida es crucial: “La gente quiere creer que es apolítica, pero somos sujetos políticos siempre; nosotros nos tenemos que plantear y asumir como sujetos políticos; en este caso yo creo en la corriente anarquista y yo no puedo dejar que esa corriente no me atraviese en todos los sentidos de mi vida; en donde yo trabajo trato de generar espacios de organización horizontales y en la música no puedo no hablar de cuestiones políticas cuando la sociedad nos atraviesa, nos duele lo que nos pasa en México: hablar de los desaparecidos, de cómo están quitándoles los territorios a los pueblos originarios; pero también lo que sucede en la revueltas sociales de otros países, primero fue Chile, ahora es Colombia; lo que pasó en el Ecuador, en el Perú; y lo que está pasando en Siria, en Palestina, en varios pueblos y países del mundo”.

Diáfano agrega que la música si bien no va a transformar la sociedad, sí puede promover ideas, bailes que acompañen las luchas, que la gente la escuche y se sienta identificada.

“La música como tal no cambia nada, pero puede ayudar o coadyuvar a motivarte, a llorar con rabia, a refugiarte, a inspirarte; la música debe ser un vehículo que ayude, y en las letras de protesta social se busca eso, plantarnos desde lo que creemos, desde lo que somos: nos presentamos como antifacistas y estamos con todas las luchas de las clases oprimidas”, señala.

En este contexto de revuelta social y también de la emergencia sanitaria originada por la Covid, el jaranero destaca el papel que el arte sigue teniendo como impulsor de ideas y sentimientos.

Diáfano Bam Bam, cantautor/Foto: Cynthia Sánchez | Diario de Xalapa

“El arte como tal lo que hace es representar, más no transformar; el arte representa un senti-pensar, ya sea hacia la conciliación, hacia la disrupción, hacia la protesta, pero el arte siempre busca representar algo; o incluso hacia la ambigüedad, y eso se busca, que el arte pueda ser interpretado de muchas maneras”.

Explica que por más que el estado diga que hay fomento a las artes desde la temprana edad en las escuelas públicas, esto solo es en teoría, porque al final no se le da el peso que tiene: “porque, por ejemplo, se abrieron primero los bares que los conciertos, y todo eso lleva un sesgo político”.

“En contra de lo que el estado esperaba, que era acallarlo, el arte se volvió una nueva arma que se ha utilizado para poder canalizar todas estas crisis emocionales que todo el mundo hemos vivido, y hasta la fecha, porque la pandemia nos ha cambiado la vida a todas y a todos para bien o para mal, a veces para peor, pero el arte siempre ha buscado abrirse este camino a la vida”.

El estreno musical

Sin representante, de manera autogestiva, Diáfano Bam Bam se dio a la tarea de avanzar un paso más en la consolidación de Les Pinches Mais con el lanzamiento oficial de la primera canción producida profesionalmente por el músico Helio Martín del Campo en su casa de grabación SNX.

Para darse a conocer de manera global, Diáfano eligió presentar el tema Choachí, una canción de amor.

“Choachí es un tema que habla del amor en estos tiempos de las nuevas tecnologías, en la que uno se puede relacionar a través de las redes sociales; se puede enamorar o desenamorar, y ahora todos transitamos por esos caminos; a veces nos toca la buena y nos enamoramos y recorremos mucha distancia por esos amores”.

El nombre de la canción hace referencia a una ciudad de Colombia, cercana a Bogotá, donde el tema fue escrito.

El objetivo es que nos conozcan, si les gusta que compartan el tema; pero lo principal es mostrar este proyectoDiáfano Bam Bam | cantautor

Choachí podrá ser reproducida por todas las plataformas digitales disponibles a partir de este jueves 24 de junio, día en que también se lanzará el videoclip de la canción a través de su canal de Youtube.

Diáfano invita a seguirlo a través de las redes sociales como Les Pinches Mais, y conocer su propuesta musical.