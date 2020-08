Conocido jarocho deja el arpa y se dedica a hacer jugos

De ser ejecutante de arpa por más de 45 años, Delfino Guerrero Torres y su esposa vieron en la elaboración de jugos una opción para trabajar en los meses que ha durado la pandemia ocasionada por el Covid-19. Recientemente regresó a tocar el arpa en conocido almacén de ropa, donde logró un contrato que beneficia a ambos, ya que la música alegra y atrae nuevamente a los clientes.

En entrevista telefónica, Delfino, quien creció dentro del ambiente de la música folklórica veracruzana, pues a los siete años cargaba la guitarra de su padre del mismo nombre, y a los ocho ya tocaba el arpa, añadió que el grupo “Los tigres de la costa” han estado realizando videos para la Secretaría de Educación de Veracruz, a la cual están adscritos.

El músico está consciente de la difícil situación que vive el gremio artístico, pues no hay bodas, cenas ni convenciones, de ahí que muchos de sus compañeros han tenido que ofrecer conciertos virtuales, haciendo a un lado la idea de que si no hay gente, no hay fiesta y como buenos veracruzanos han armado buenas tocadas por una cuota mínima.

Recordó que cuando su padre Delfino Guerrero murió hace 26 años, él se hizo cargo del grupo tratando de conservar la línea de la música folklórica, pero a la vez empezó a ejecutar temas instrumentales en arpa, lo que internacionalizó el instrumento y ahora muchos músicos veracruzanos no ejecutan en arpa, no sólo música tradicional.

Él se siente agradecido de no haber tenido que dejar su tierra, Veracruz, donde hasta el día de hoy continúa haciendo música junto con sus compañeros, quienes trabajan en la composición de temas originales para darle una refrescadita al son jarocho.

Asimismo están muy orgullosos de haber podido representar a Veracruz y a México en el mundo donde han hecho giras por Asia, Europa y América Latina.

Antes de la pandemia provocada por el Covid-19, trabajaban en la difusión y conservación de la música a través de conciertos didácticos en las escuelas de la zona de Veracruz-Boca del Río. También dejaron pendiente la grabación de un disco de música latinoamericana y otros con temas originales con los que pretenden ofrecer un nuevo repertorio.

“Los tigres de la Costa” también graban temas para el Consulado General de México en Texas, EU, donde la música mexicana, y la veracruzana, son muy apreciadas.

Delfino indicó que también tendrán participación en los Viernes Culturales de la “Casita Blanca” el 7 de agosto, donde interpretarán música latinoamericana y dos temas jarochos de los nuevos, entre los cuales está “El sureño”, que aunque no es nuevo, sí le han hecho arreglos.