Lleva en el alma la creación de máscaras; la historia de Octavio López

A sus 9 años, el maestro artesano Octavio López Zaragoza hizo su primera máscara para carnaval con huesito de aguacate; el amor a las tradiciones de Coyolillo ha hecho que a sus 61 años siga compartiendo sus conocimientos con chicos y grandes.



Desde hace casi 7 años imparte talleres para la elaboración de máscaras en el Taller de Arte Popular de la colonia Higueras. Logró terminar la escuela primaria pero las condiciones socioeconómicas lo obligaron a aprender de algunos oficios que le han ayudado a sobrevivir y sacar adelante a su familia. Ahora, dice orgulloso, su hijo terminó la carrera de Ingeniería Industrial y aunque sabe un poco de la elaboración de las artesanías, se dice afortunado de que él haya podido estudiar.

“Cuando iba yo en la primaria, hacía mascaritas de hueso de aguacate porque veía que mi papá hacía máscaras y yo quería aprender, me gustaba, yo siempre veía que hacía máscaras y me hice una mascarita de huesito de aguacate cuando tenía 9 años”.

Sus cuadernos de la primaria los utilizaba para dibujar y pintar máscaras, “desde chiquito lo traía en la sangre, la cultura de las máscaras de mi pueblo”.



Fue en 1976 cuando hizo su primera máscara de verdad con la ayuda de su papá; un año después la estrenó en el carnaval de Coyolillo. Así, está cumpliendo 46 años de trayectoria haciendo ese “disfraz” de madera para la fiesta de su pueblo, danzas u obras de teatro. Recientemente se publicó su libro “De mi Coyolillo les voy a contar, historias del pueblo y de su gente” publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana (UV).

¿Cómo es el carnaval de Coyolillo?

El carnaval de Coyolillo, en el municipio de Actopan ubicado a 30 minutos de la capital veracruzana, es una fiesta popular de origen africana de hace alrededor de 200 años en el que con bailes y el recorrido tradicional, los habitantes mantienen vivo su origen.



La máscara más tradicional, afirma, es la de toro, la más buscada y más vendida, pero también hay de diablo, venado, de figuras de hombre y mujer.



En el Taller de Arte Popular, enseña sobre su preparación a niños, niñas, jóvenes y adultos, incluso desde la madera que deben elegir para su realización que puede ser gasparito o palo de banco como se les conoce, dado que es muy blandita para tallar y al usar la máscara no pesa.

“En mi pueblo empecé a dar talleres en el 93, pero me invitaron y ahora estoy dando el taller aquí en Xalapa. La cultura de Coyolillo la estoy transmitiendo aquí en el municipio de Xalapa”.

¿Qué material ocupo para una máscara de carnaval?

Al inicio puede resultar laborioso y difícil realizar una máscara, confiesa, pero conforme te vas acostumbrando puedes sorprenderte con los resultados.



La elaboración de estas artesanías era exclusiva de los hombres, pero al paso de los años, las mujeres también se han interesado en su confección y ahora también ellas las elaboran.

Octavio López Zaragoza es artesano que comparte conocimientos con talleres | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿A qué hora son los talleres para hacer máscaras de madera?

Y es que en el Taller de Arte Popular ya no solo les enseñan a hacer máscaras, sino que también han elaborado servilleteros, esferas para arbolitos de Navidad y hasta instrumentos musicales como el palo de lluvia o güiros de bambú.

Los talleres se imparten de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 15:00 horas. Los lunes, miércoles y viernes se le enseña a los alumnos y los martes y jueves son aprovechados para trabajar en producción interna para las exposiciones o expoventas.



Una máscara, dependiendo del tamaño y la complejidad pueden costar desde los 50 pesos, las que se usan como llaveros, pero hay de 300 y hasta 3 mil pesos.

Cualquier persona interesada puede acudir a la calle Rosal número 11 de la colonia Higuera para tener mayor información sobre esas clases que son totalmente gratuitas.



“Es algo que yo hago con todo gusto, con mucho amor doy los talleres para que aprendan, con mucha paciencia (…) enseño con mucho amor y me da más gusto que la gente aprenda porque esto no me lo quiero llevar, quiero que la gente aprenda y que siga la cultura. Yo amo mi trabajo, amo la artesanía, el arte y dedicarme a la máscara”.