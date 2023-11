¿Y si fueras más primitivo? Invitan a descubrirlo en obra teatral; fechas

Xalapa, Ver.- Con una mirada crítica, la dramaturga y directora de teatro Fan n.2 invita a conocer su más reciente trabajo, “Cuando dos seres se conocen”, obra donde contrasta el comportamiento actual de muchas personas con el de seres primitivos.

¡Por supuesto que no son iguales!, dice en entrevista, pues explica que los seres primitivos son más honestos, no usan máscaras, no están en su cotidianidad o en redes sociales mostrando muchas veces ser quienes en realidad no son.

“Cuando dos seres se conocen” es el resultado de una reflexión de la autora sobre lo aceptado como comportamiento humano. Observa que esta civilización conlleva frialdad y hasta cierta deshumanización.

Con actuaciones de Donaji Villa y Apolinar Guzmán, la obra de teatro físico invita a ver qué pasaría si las relaciones interpersonales se sostuvieran mediante sonidos y movimientos raros.

“¿Cómo sería la comunicación si no hubiera gestos cordiales y acartonados?, ¿habría menos necesidad de fingir?, cuestiona Fan n.2. Piensa que la humanización no siempre es tan humana como parece ser.

Tendrá funciones en Área 51, Foro Teatral, ubicado en Revolución 307 | Fotos: Cortesía/Patricia Munguía

Luego del estreno de su obra “La pareja perfecta”, la también actriz invita al estreno de su segunda entrega, que tendrá funciones en Área 51, Foro Teatral, ubicado en Revolución 307.

Anuncia que en el estreno, el 9 de noviembre a las 20 horas, habrá promoción de 2x1, con un costo de 150 pesos. Las otras funciones serán el viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingo a las 18 horas.

La xalapeña apunta que se trata de teatro independiente que apela a la honestidad, a convocar al público a ver realidades, muchas de las cuales pasan desapercibidas.

Para saber más acerca de la preventa, visita en Facebook Area51ForoTeatral.