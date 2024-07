Danza Chicome y el Ballet Folklórico de la BENV presentan “Tlaxpiyalli” en Xalapa; fecha, sede y boletos

Danza Chicome se ha inspirado en el corazón de la huasteca veracruzana en su esencia, las tradiciones que conservan y viven en cada fiesta de la región, adoptando su imagen y los movimientos que te transportan a este lugar de la entidad y enamora a quienes lo conocen.

Chicome significa siete en náhuatl (esto porque en un inicio eran 7 integrantes y fundadores de esta compañía de danza), y no solo tiene esencia de los pueblos que conservan sus raíces en las celebraciones a la cuales asisten los integrantes de esta joven compañía, sino que conocen y se adentran para aprender el significado que tiene cada baile, más que solo pretender mostrar cómo es cada fiesta y tradición, lo hacen con el respeto que merece cada puesta en escena para no dejar atrás el alma de la huasteca.

Danza Chicome surge como una reacción a las necesidades que sus integrantes observaron escénicamente en las propuestas de baile | Foto: Cortesía / Danza Chicome

Danza Chicome se define como una compañía que se dedica a la documentación e investigación de la música, la danza y las tradiciones orales que tiene México, esto lo llevan a cabo para realizar propuestas escénicas que se enfocan en regiones específicas, teniendo el trabajo de campo como principal actividad para aprender de ellos.

La directora de Danza Chicome, Melanie Smith, y el productor escénico, Jalil González, conversaron con Diario de Xalapa para compartirnos quiénes son, cuál es su objetivo y mostrarnos el trabajo que hacen para poner en cada puesta en escena el corazón de la huasteca veracruzana ante nuestros ojos.

¿Cómo surgió Danza Chicome?

Danza Chicome surge como una reacción a las necesidades que sus integrantes observaron escénicamente en las propuestas de baile, pues se percataron de que las propuestas que se han llevado a cabo muestran una imagen estilizada sobre nuestro país, haciendo que el espectador no tenga un fundamento claro acerca de nuestra tradición, es decir, se muestra un espectáculo que no tiene el significado profundo de las costumbres.

Melanie Smith y Jalil González se conocieron mientras estudiaban en la Escuela Superior de Artes de Veracruz (ESAV) de donde son egresados, narran que con su grupo de compañeros mientras realizaban sus actividades de investigación, decidieron que su proyecto no debía quedarse solo en el aula.

“Muchas veces es muy institucional cuando se presenta una danza folclórica, entonces, tomando esto como algo que puede ser preocupante, lo que resulta muchas veces es que la gente que aprende a bailar de pronto hace como copias de reproducción de las danzas sin tener una contextualización, lo que es muy importante para la preservación de las tradiciones. En ese sentido, nosotros consideramos que la documentación es muy necesaria para que el espectador no se lleve solo un hecho escénico, sino que haya algo más de fondo que pueda nutrir esta experiencia”, explicó Melanie Smith.

El productor escénico, Jalil González compartió que esta compañía es consciente de la diversidad cultural que existe en México, sobre todo al hablar de regiones específicas, en este caso Veracruz, el cual tiene el Totonacapan, el Sotavento y la Huasteca en la cual se inspiran para crear sus propuestas, y siguiendo esta riqueza es que comprenden que tan solo esta región también tiene más diversidad por si sola.

“Cada lugar, de norte a sur, que habita la Huasteca es muy diversa y a partir de ahí hacemos como una subregión para enfocarnos en una sola zona. Buscamos mostrar que la Huasteca no es solo Pánuco o Chicontepec, siendo igual en otras regiones del país”, detalló Jalil González.

Como ejemplo, nos cuentan que se tiende a generalizar las zonas y tradiciones de México, sin entender que cada una tiene sus raíces, su esencia y variantes. Es decir, el mariachi no es solo el mariachi que vemos en películas del cine mexicano, sino que en este famoso género hay más que descubrir y conocer en cada estado de la república.

Esta compañía nació en el pandémico 2020 como un ejercicio universitario, cuando un grupo de bailarines, incluidos Jalil González y Melanie Smith, se unieron para formar este proyecto que no solo muestra la tradición, sino que vive, la documenta y la pone en escena con el respeto que merecen sin dejar atrás lo que significa en verdad cada baile, porque comprenden que algo se trastoca cuando “sacas” de su contexto original el baile y expresión.

Los entrevistados coincidieron en aclarar que su misión no es rescatar las tradiciones, porque afirman que no están “salvando” nada porque no se han perdido, siguen vivas en sus regiones, pese a encontrarse en esta época de evolución tecnológica que se ha acercado a todo lo que nos rodea.

“Es una reinterpretación, no podríamos llamarlo como un rescate porque son tradiciones que siguen vivas. Estamos frente a una época que está en evolución tecnológica constante y apresurada que nos separa de estas tradiciones. La juventud, podría decir, ya no pone tanto interés en seguir siendo campesinos o en llevar los rituales de campo porque ya están interesados en otras cosas”, añadió Smith.

Los entrevistados coincidieron en aclarar que su misión no es rescatar las tradiciones, porque afirman que no están “salvando” nada porque siguen vivas en sus regiones | Foto: Cortesía / Danza Chicome

¿Cuál es el objetivo de Danza Chicome?

Quien es guionista y directora de esta compañía nos explica que su labor, además de documentar estas fiestas, es llevarlas a ciudades como Xalapa para que, quienes no puedan viajar a esas regiones diversas y ricas en tradición y expresión, puedan conocerlo, sentirlo y vivirlo como ellos mismos lo hicieron en sus viajes de campo.

“El medio escénico siempre ha sido por excelencia una forma de trasmitir estos mensajes y expresiones. Nuestra misión es clara, tener este contacto directo con la comunidad y para tenerlo hay que generar una confianza, un lazo importante”, explicó Smith.

“Buscamos que nuestros bailarines, actores y músicos estén empapados de la región, de sus tradiciones, sus costumbres y de alguna manera las conozcan y asimilen profundamente para que transmitan el mensaje. Es importante vivir las fiestas, no podemos llegar a documentar y hacer una propuesta escénica sin vivir la fiesta. Se debe ser parte de (la fiesta) para poder entenderlo, asimilarlo y transmitirlo”, enfatizó Jalil.

¿De qué trata “Tlaxpiyalli”?

Muy segura de que el teatro tiene mucho de psicología, Melanie comparte el significado de Tlaxpiyalli, programa donde compartirán escenario junto al Ballet Folklórico de la BENV “Enrique C. Rébsamen” y que es dirigido por la maestra Amelia Maliyel Guzmán y el maestro Nahúm Iza Villa.

“Tlaxpiyalli es la historia de una mujer que pierde a su madre y mostramos la primera ofrenda que le pone”, dijo Smith. En entrevista, dejaron claro su agradecimiento al maestro Ignacio Carranco, quien fue el vínculo para que la colaboración entre Danza Chicome y el Ballet de la BENV fuera posible.

Recuerdan que “Tlaxpiyalli: Sones y Huapangos de la Huasteca Baja” es un programa que está documentado en la sierra de Otontepec y es dedicado como homenaje a quienes ya no están con nosotros, los que se fueron sin poder despedirnos.

“El proyecto terminó de documentarse en pandemia, y muchos de los que estuvieron en Chicome y los que seguimos tuvimos una perdida, personas cercanas de quienes no pudimos despedirnos. El documento que tiene Danza Chicome de Tlaxpiyalli es una memoria de mucha gente del pueblo que nos compartieron, por ello es rendir un homenaje a sus historias y los ancestros que dejaron sus tradiciones a quienes las compartieron con nosotros”, destacó González.

“¿Cómo le digo a mis ancestros que la gloria de sus antepasados sigue viva?”, Jalil agregó esta frase en tének que encontró en un archivo digital de Amatlán, la capital del huapango, y la cual, destacó, engloba de manera precisa la idea que tiene el programa Tlaxpiyalli acerca de las tradiciones y el tributo que se hace a nuestros seres queridos.

Danza Chicome compartirá escenario junto al Ballet Folklórico de la BENV “Enrique C. Rébsamen” | Foto: Cortesía / Danza Chicome

¿Cuándo presentarán Tlaxpiyalli Danza Chicome y el Ballet de la BENV en Xalapa?

“Tlaxpiyalli: Sones y Huapangos de la Huasteca Baja” se presentará este domingo 7 de julio a las 5 de la tarde en el auditorio de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, en el cual hay una cuota de recuperación como donativo, la cual es de $50 pesos, para contribuir a los gastos que conlleva poner una puesta en escena como esta.

La directora de Danza Chicome informa que los boletos para asistir a esta presentación pueden adquirirse directamente en las redes sociales de la compañía, en Facebook los pueden encontrar como Danza Chicome y en Instagram como @danzachicome07. También pueden tener sus boletos con los alumnos del Ballet Folklórico de la BENV.