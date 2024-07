Con poemas, décimas y biología, Citlali invita a conectarse con el bosque, la tierra y seres que la habitan

Xalapa, Ver.- “Pensamos a la naturaleza fuera de nosotros, cuando nosotros somos naturaleza. En todo lo que conocemos vamos con el paradigma de que estamos fuera, pero somos interdependientes de ella, por ello es necesario aprender a conectar, a encontrarnos en la naturaleza”, con esta reflexión, Citlali Aguilera Lira nos invita a mirar nuestras conexiones con el bosque, la tierra y los seres vivos que la habitan.

La poeta, decimista y bióloga invita a conocer su libro “Embosquecerse. Poemario para sentir la fronda”, donde a través de 84 poemas llama a conectar con las emociones que se proponen en el libro.

Urge conciencia ambiental activa

La también divulgadora de la ciencia, comparte que ante el panorama actual donde los efectos de cambio climático ya se viven, recobra importancia el que como seres humanos tengamos conciencia ambiental.

“Es necesario reflexionar y tomar conciencia de cuál es nuestro lugar en el mundo, que cohabitamos con otras especies, que tenemos interferencia con otros seres vivos, pero también con la naturaleza: el agua, el cielo, la tierra; no estamos aislados”, indica Aguilera Lira.

Señala que, si bien en este punto hay situaciones sin retorno, aún hay otras cosas que se pueden preservar y conservar: “Hay una gran responsabilidad y es necesario tener una conciencia y responsabilidad ambiental activa; hay que empezar a accionar desde donde estemos, porque hay una demanda colectiva de tener un ambiente sano”.

Indica que no es positivo centrarse en las cosas que no tienen retorno por la contaminación, porque eso lleva a la culpa, al desanimo y a la no acción, porque “ya para qué”; lo que se requiere es centrarse en lo que sí se puede cambiar.

“Hay que pensar en la esperanza, en la solidaridad humana, en saber que somos corresponsables de lo que ocurre y que hay que adaptarnos a las situaciones actuales”, agrega.

Hay que “embosquecerce”

“El aire que yo fabrico lo respiran tus pulmones y guardo interconexiones del ser más grande hasta el chico. Yo soy el verde abanico que te refresca en el día. Clorofila es mi poesía, de madera son mis huesos, y mis raíces los rezos llenos de sabiduría”. (Citlali Aguilera)

La poeta xalapeña comparte que con su libro de poemas busca abonar a esta reconexión con la naturaleza, con el entorno, volver a sentir y “embosquecerse”.

“Se trata de maravillarse de la naturaleza y la vida del bosque de niebla, es una propuesta desde la poesía, de maravillarnos del agua, del sol, de los polinizadores, de todo lo que conforma la vida del bosque”, indica la artista.

Impreso por la Editora del Gobierno de Veracruz, “Embosquecerse. Poemario para sentir la fronda”, es un libro que también es un agasajo para la vista, pues está acompañado de un trabajo fotográfico de la artista visual Karo Carvajal, por lo que la invitación es a que se dejen llevar por este regalo para los sentidos.

“Embosquecerse volverse inmarchitable embalsamar de verde toda el alma engranar dentro del suelo a las raíces palparnos los musgos desbandar los pájaros del pecho multiplicarlos al paisaje embeber el agua entre las venas y saturarlas de fronda”. (Citlali Aguilera)