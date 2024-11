Jorge Isaac y Jorge Barranco siguen viviendo la música tras décadas en el escenario

La música ha formado parte de la vida de artistas xalapeños que se desarrollan en escenarios locales, nacionales e internacionales, llevando en alto el nombre de Veracruz.

Sus instrumentos, la capacidad vocal, los escenarios, el amor por la música y el agradecimiento del público han formado parte de las trayectorias de quienes consideran que las nuevas generaciones nunca deben rendirse ante las dificultades que a veces se presentan.

En el marco del Día del Músico, celebrado cada 22 de noviembre, Jorge Isaac Hernández Loeza y Jorge Barranco García nos comparten sus historias y su mensaje de vida.

La música se lleva en la sangre

Desde la educación preescolar, Jorge Isaac Hernández Loeza incursionó en la música de manera lírica y junto a sus dos hermanos crearon un trío que fue reconocido por cantar boleros.

Tras ello, incursionó en la música versátil con un grupo llamado Septiembre Negro, el cual tuvo varias presentaciones en espacios públicos alternando con grupos musicales como Los Terricolas.

Por un tiempo, dejó de lado la música para dedicarse a la profesión que estudió, licenciatura en Derecho, además de brindar tiempo a su familia.

“Una vez que crecen mis hijos, se puede decir que una vez solventada la situación, pero con la música por dentro, decidí formar un grupo, pero quería algo diferente, entonces retomamos algo que no se escuchara siempre, me dijeron que el grupo era virgen, el lugar de presentación y el público era virgen, entonces retomamos el rock and roll en español”, dijo.

Desde hace más de 15 años conformó su grupo llamado Ricos Tiempos Rock and Roll, el cual inició con cuatro integrantes.

“Hemos tenido la oportunidad de alternar con grupos como la Sonora Santanera, El Costeño, Los Babys, La Sonora Dinamita, hemos estado en ferias, carnavales a lo largo y ancho del estado de Veracruz, tuvimos mucha aceptación, nosotros nos damos cuenta con el aplauso, con el agradecimiento del público y con la presencia de asistentes”, expuso.

Refirió que la familia, que es indispensable para la vida de cualquier músico, forma parte del desarrollo que ha tenido en los escenarios.

Jorge Isaac Hernández Loeza incursionó en la música de manera lírica y junto a sus dos hermanos crearon un trío que fue reconocido por cantar boleros | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Compartir lo que sé hacer, qué es la música y compartir con el público que está alegre, contento y que se olvida los malos ratos es cuando me siento satisfecho y sé que puedo dar alegría desde la música”, expresó.

Manifestó que existen dos momentos importantes y destacables del grupo Ricos Tiempos Rock and Roll, el primero, haber tenido una participación con el grupo Tlen Huicani Maderas de la Universidad Veracruzana y, el segundo, tener una colaboración con la Orquesta Municipal.

Comentó que la generación a la que pertenece se ha ido perdiendo porque han fallecido muchos compañeros que fueron indispensables para su desarrollo.

Sobre la música actual, consideró que ha sido desvirtuada ante los intereses económicos, pues los empresarios y productores disqueros buscan únicamente tener ingresos.

“Los que somos de otra generación recordamos que para grabar tenían que hacerse casting, se debía tener una buena vocalización, saber tocar bien los instrumentos y desarrollarse en varios ámbitos, pero actualmente se ha desvirtuado la música”, comentó.

El músico destacó que las generaciones anteriores tienen amplia experiencia en el sector musical, por lo que pueden ser guías para los nuevos grupos y proyectos recientes que requieren lograr abrirse espacio.

Herencia familiar

Más de cuatro décadas en la música acompañan a Jorge Barranco García, director del grupo Tlen Huicani Maderas de la Universidad Veracruzana, el cual ha tenido presentaciones locales, nacionales e internacionales.

Su historia en la música inició con la educación de su padre, quien le dejó como herencia la marimba, por lo que su incursión fue en las percusiones: batería, tambores y güiro.

“Nunca se va a poder abarcar todos los géneros musicales porque sería muy complicado, toda la música es buena y bonita, pero creo que en algunos casos no está bien ensayada o se tiene una letra que no aporta nada, por eso es buena la escuela musical, se tiene que buscar tocar el corazón de las personas, no sólo el instrumento”, dijo.

Al desarrollarse en la marimba y escuchando varios géneros musicales, tuvo la oportunidad de integrarse a Tlen Huicani Maderas cuando apenas tenía 16 años.

“Hubo una oportunidad de hacer un casting y me presento, fuimos cinco músicos, pero tuve la ventaja de que era joven y consideraron que podía ser moldeado, entonces me aceptaron, pasó el tiempo muy rápido, estamos hablando de que ya tengo más de 45 años en la Universidad Veracruzana, pero yo no aprendí todo ahí, ya me defendía cuando llegué, hemos aprendido de muchos compañeros, hemos visitado muchos países y nos hemos ido actualizando, hemos estado en Alemania, Italia, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, gran parte de Estados Unidos y Centroamérica”, expresó.

Puntualizó que cada vez que se acude a un país se investiga el tipo de música que ahí se toca para poder hacer algunas adaptaciones a la marimba, lo cual ha sido aceptado por el público.

Más de cuatro décadas en la música acompañan a Jorge Barranco García, director del grupo Tlen Huicani Maderas de la Universidad Veracruzana | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Siempre buscamos hacer adaptaciones y tener un desarrollo de la música que llevamos a otros países, siempre he dicho que la música, además de ser un idioma universal no tiene límites, todos los días se aprende un acorde que no se tenía ensayado”, comentó.

El músico manifestó que cualquier músico que se para en un escenario debe hacerlo de manera impecable en su imagen y demostrar el talento que se tiene para poder ganarse al público, cosa que “no siempre es fácil”.

“La música es tan intensa que se debe cultivar siempre, ésta es parte de la nutrición del alma, por lo que yo no tengo contemplado retirarme o dejar esta actividad que siempre nos ha dado logros, también debemos decir que es importante ayudar a las nuevas generaciones, yo brindo tutorías, eso también es crecimiento personal, si se dedican a la música deben hacerlo de corazón, con mucha pasión, amor y respeto”, agregó.





Cuatro años de crisis en el sector musical

La parálisis laboral a la que se enfrentó en 2020 el gremio musical ha sido un golpe muy duro, cuyo daño no se ha podido superar afirmó José Luis Ramírez Reyes, Secretario General del Sindicato de Filarmónicos del Estado de Veracruz quien añadió que a 4 años de este hecho muchos siguen sin contrataciones e ingresos.

Ante ello, destacó que muchos realizan otro tipo de actividades, especialmente de servicios como conductores de taxi, plomeros, carpinteros, entre otros. “Dedican la mitad del tiempo a la música y la otra mitad a este tipo de actividades, pero los que verdaderamente son músicos no se rinden, luchan toda la vida porque es lo que le gusta hacer, lo que le apasiona”, dijo.

En el marco del Día del Músico, que se celebra cada 22 de noviembre, indicó que muchas familias perdieron integrantes y debieron desintegrar los grupos musicales que habían conformado, algunos de ellos, con una antigüedad de más de dos décadas.

“Ese daño es muy profundo, van a pasar muchos años para que nos recuperemos porque algunos compañeros perdieron la vida, otros vendieron sus instrumentos para sobrevivir porque como somos trabajadores de día no tenemos dinero, ni prestaciones, el dolor está presente”, dijo.

Indicó que las pérdidas de vidas fueron “más de las que se imaginaban porque fue terrible el Covid y tan difícil que a muchos compañeros fuertes o jóvenes la muerte se los llevó”.

“Algunos murieron, algunos grupos desaparecieron, otros quieren regresar, ahorita hay desorden, tenemos que sentarnos a hacer un balance que no hemos hecho, pero el dolor está muy profundo, si te acercas a los compañeros tenemos malas noticias, nos dicen que alguien murió, entonces duele mucho”, expresó.

La parálisis laboral a la que se enfrentó en 2020 el gremio musical ha sido un golpe muy duro, cuyo daño no se ha podido superar afirmó José Luis Ramírez Reyes | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Manifestó que la situación es complicada porque casi no hay contrataciones y cuando no se generan ingresos, éstos son muy bajos. “A veces un mariachi puede tener una o dos contrataciones a la semana, a veces nada, cobra 2 mil o 3 mil pesos, pero son muchos, entonces no se vienen ganando nada”, comentó.

Señaló que las afectaciones también se generan porque los grupos nuevos o que no han “encumbrado” no logran la promoción que se debe, además de que las autoridades no les prestan los espacios necesarios para su desarrollo.

“Primero es producirlo, ejecutarlo y lo difícil es promocionarlo porque este proceso es muy caro, hablamos de miles, a lo mejor mensualmente se gastan unos 50 mil pesos. Después de haber hecho tu plan sigue la promoción, la cual es carísima, los empresarios toman grupos que ya están posicionados, no quieren a los nuevos, entonces se piensa que si se paga por la promoción uno se queda sin dinero, entonces, o se mantiene a la familia o se busca posicionarse”, agregó.