Día del Niño inolvidable; Parque del Abuelo se llenará de Jazz para conmemorar sus 30 años

Xalapa, Ver.- En abril de 1994 un herrero de la ciudad de Xalapa decidió darle un giro a su oficio y dejar de forjar piezas de metal para los hogares concentrando su energía, diseños y trabajo en un parque infantil que está a punto de cumplir 30 años; lo apodan "el Abuelo".

Se trata de Artemio Limón González, un hombre que ha construido uno a uno los juegos que hoy disfrutan decenas de infancias todos los días, además ha dedicado su vida a reparar aquellos que con los años se han deteriorado o también son sustituidos por unos nuevos, incluso a petición de un niño con discapacidad, el abuelo Artemio creó un juego inclusivo señala Mariana Nolasco Gamboa, alumna del 6° semestre de la Licenciatura en Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana (UV).

La joven, junto a su compañero Leonardo Santiago, ambos de 23 años, mencionan en entrevista para Diario de Xalapa que buscan sumarse este Día del Niño al aniversario 30 del parque del Abuelo con un concierto que nació de la idea de crear comunidad a través de la música; se trata de un proyecto para la materia de Servicio Social impartida por el docente Arturo Caraza.

Local Grupo xalapeño aborda el feminicidio en composición musical

Mariana se dijo emocionada por la oportunidad, pues tras sostener una charla con don Artemio este aceptó que los ocho estudiantes que integran el evento lleven algo de música para conmemorar a las niñas y niños, los 30 años del parque y además el Día Internacional del Jazz: "El Jazz es una música del mundo, está para disfrutarse porque es para todos y es importante retirar el estigma de que las artes solo son para cierto tipo de personas".

Por su parte Leonardo opina que a la gente le puede gustar cualquier tipo de arte "No hay que cerrarse a las posibilidades sino atreverse a consultar espacios en los que se pueda estar abierto a opiniones y hacer una tregua con la realidad".

¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Encuentra más información

Esto porque se tiene el antecedente de que el Jazz es una expresión artística que nació como medio de protesta durante la época de esclavitud del pueblo africano en los Estados Unidos; no obstante su evolución ha generado que hoy sea uno de los géneros más escuchados en el mundo pues, como se menciona anteriormente todos pueden escucharlo.

¿Cuándo será el concierto didáctico de estudiantes de JazzUV?

Retomando este concierto didáctico que se llevará a cabo el próximo martes 30 de abril de 2024, Mariana y Leonardo afirman que será un momento de expresión artística para todas las edades, tal como lo señala la placa del parque "Un sitio para niños de 0 a 100 años" la música será completamente en vivo y estarán acompañados de otros alumnos como: Silvana Gámez como cantante; Miguel López en el piano; Mariana a cargo del bajo eléctrico; Leonardo en la trompeta; Biali Guandulay en el clarinete; Mariano Valdés en el trombón; Edgar Gómez en el contrabajo y Cuauhtémoc Hernández en la guitarra.

Sobre el evento informan que será a partir de las 17:00 horas en el parque ubicado en la calle Norte 87 de la colonia Progreso Macuiltépetl y además totalmente gratis: "Don Artemio es una leyenda viviente de Xalapa y nos comentó que se siente emocionado y es gratificante tomar en cuenta a todo el público, nosotros buscamos sumarnos a la dinámica del parque y qué mejor que tocar para los más grandes críticos, los niños que no hay público más sincero que ellos, queremos que aprendan cosas nuevas con la música y que el resto de los asistentes descubran que el Jazz ¡Hasta se puede bailar!" mencionan.

Los alumnos cursan el 6° y 8° semestre de la Licenciatura en Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana (UV)/Foto: Xiomara Flores | Diario de Xalapa

Al ser cuestionados sobre más oportunidades para artistas independientes en Xalapa tanto Mariana como Leonardo coinciden en que más que ello se requiere enfrentar otro tipo de problemáticas en cuanto el apoyo a la cultura y las artes: "Xalapa es una ciudad que tiene escuelas de arte de talla internacional, el problema es que la gente no lee".

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Finalmente y para conocer cómo llegaron al Centro de Estudios de Jazz de la UV, los alumnos de 6° y 8° semestre respectivamente hablaron sobre algunos personajes que les han inspirado a lo largo de su formación académica; Mariana recuerda que fue gracias a su hermano mayor Pedro Nolasco Gamboa que sintió la cercanía con la música: "Querían hacer un grupo, mis hermanos y familia armaron todo el proyecto y la banda (NG4), les faltaba bajista y me uní, me encantó el instrumento y cuando mi hermano logró entrar al Centro de Estudios de Jazz supe que para mí ese sueño también era posible así que me preparé y entre unos años después".

Por su parte la influencia de la música en Leonardo llegó desde que era bebé, en su familia todos son músicos e incluso tienen un Mariachi: "A mí desde pequeño me llevaban a todos lados, me cuidaban los músicos y crecí aprendiendo de las melodías", indica que una de sus mayores inspiraciones fue el maestro de Orquesta de Oaxaca, Indalecio Martínez Jr.

Si aún no conoces el parque del Abuelo esta es tu oportunidad, además de disfrutar con tus hijos o familia del Día Internacional del Jazz, El Día del Niño y 30 años del Parque del Abuelo en un mismo lugar: Xalapa.