De CDMX a Xalapa: Manuel Silva y su pasión de 61 años por la lectura

¿Librero o vendedor de libros? Manuel Silva Durán prefiere que sea la gente quien lo defina, lo que sí declara es que vive por los libros. De sus 75 años de vida, 61 los ha dedicado a la difusión de la lectura y a materiales didácticos y científicos.

En la proximidad del Día Nacional del Libro -12 de noviembre-, comparte su historia de vida y cómo una librería logró que se afincara en Xalapa, adonde llegó en 1997.

Emocionado por formar parte de la 19ª edición de la Feria del Libro Xalapeño, Manuel procura tener su stand lo más atractivo posible. Da precios, sugerencias y habla con un tono amable. Esa ha sido su labor desde cuando aún era adolescente.

Una vida a la difusión de la lectura

Por contribuir a la economía familiar, recuerda que tenía 14 años cuando su hermano Diego lo llevó a una librería en la Ciudad de México, de donde es originario.

Ese momento marcó el rumbo de su vida, pues cambió de librerías pero ya no de oficio. Dice tener claro que un librero es aquel que a un cliente le satisfacen sus servicios por la información recibida, por las sugerencias, opiniones u opciones.

“El vendedor de libros no va más allá. Le piden un libro, da el precio y cobra. Esa es la diferencia, un librero sabe de su producto y lo promueve, o invita a conocer otros títulos del mismo tema”, expresa quien es conocido en la capital del estado de Veracruz por ser un hombre culto y amable.

Hablar de libros, contenidos y autores no solo le ha permitido ampliar el conocimiento. Manuel afirma que ha sido una manera de sumar amistades, de intercambiar pláticas y anécdotas.

Fue el 6 de febrero de 1963 cuando inició su trayectoria. Formar parte de los equipos de trabajo de distintas librerías, considera, le abrió las puertas del saber diversificado.





¿En qué librerías comenzó dentro de este mundo?

Por contribuir a la economía familiar, recuerda que tenía 14 años cuando su hermano Diego lo llevó a una librería en la Ciudad de México / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Empezó en la Científico-Técnica, luego pasó a la librería Ariel, a la Parroquial, a la Internacional y a la América, para luego volver a la Internacional, de donde lo invitaron a seguir con la empresa, pero en Xalapa.

No lo pensó mucho, sin importar el lugar, había descubierto su vocación de servicio.

“Me encanta la lectura, y tener libros, porque me hacen ver la vida de otra forma. No tengo títulos predilectos, pero en temas, me gusta saber del comportamiento humano”, dice.

En el parque Juárez, donde la Feria se desarrollará hasta el 17 de noviembre, reitera: “En la vida, todos estamos para dar un servicio; a mí me tocó el de acercar los libros a las personas y estoy convencido de la importancia de dar un trato de calidad”.

Formar parte de los equipos de trabajo de distintas librerías, considera, le abrió las puertas del saber diversificado / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Quien además de librero es padre de tres hijos, sostiene vivir en un mundo paralelo de libros, “un mundo maravilloso donde puedes encontrarte a ti mismo y confrontarte; cuando menos te das cuenta, has sido influenciado en tu forma de hablar y de comportarte con quienes te rodean en el mundo real”.

