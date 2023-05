Leyenda de callejón “Jesús te ampare” inspiró canción de Diego Marte

Aunque la leyenda del callejón “Jesús te ampare” es muy violenta, el cantautor Diego Marte retomó el motivo para convertirlo en una canción amorosa. Y aunque su desenlace tampoco resultó en final feliz, la referencia histórica le sirvió para expresar su cariño por Xalapa y la música.

A él no le mataron pero le rompieron la ilusión del amor, pues “fue como ‘Jesús te ampare´ cuando me destrozaste el corazón”, dijo el artista de 19 años de edad. Además “es mi callejón favorito y tuve una historia amorosa en estas paredes que me llevaron a la inspiración y entonces se juntaron las 2 historias”.

¿Cómo se llama la nueva canción de Diego Marte?

Enfundado en un traje similar a los danzantes de los carnavales afrodescendientes, expresó que su canción se llama “Cruzando el callejón” y hoy se estrenó, la cual formará parte de su próximo EP. “La portada del sencillo y mi ropa es similar a la usada en Coyolillo y todas las comunidades afrodescendientes; la inspiración del concepto viene de mi padre. Antes usaba a los payasos de Xico, pero ahora me interesa hacer esa dinámica con los toros”, expresó.

El concepto de "Cruzando el callejón" está inspirado en los carnavales afrodescendientes como el de Coyolillo | Foto: Ricardo Martínez/Diario de Xalapa

Diego Martínez Morales o “Diego Marte” inició su carrera en la banda Los Cinocéfalos de 2019 a 2020, proyecto que se hizo mientras estudiaba aún la secundaria. Con la pandemia se terminó la banda pero decidió lanzar su proyecto solista. Actualmente tiene un EP con seis canciones y un sencillo llamado “Un bolero para ti”, el cual tiene un video.

Sobre la logística de su trabajo, expresó que antes lo hacía todo, pero ahora ya tiene un equipo de trabajo que lo respalda; “Luis Vera es mi mánager; también hay gente que me ayuda con la mercancía y en presentación”.

Aunque por la pandemia a muchas agrupaciones les fue mal por las afectaciones económicas, Diego Marte señala que tuvo más tiempo de analizar sus canciones y estructurarlas mejor: “Meterle un concepto, que no sea solo la música sino también lo visual”.

Y como se estrenó el proyecto casi al final de la emergencia sanitaria, enfatizó que tuvo la oportunidad hacer varios conciertos con las medidas sanitarias. Además “no había tanta competencia como ahora, que tienes 3 o 4 conciertos diarios; por tanto me mantuve en el ojo público un rato”.

En sus conciertos explica que le gusta colocar “visuales” y mantener al público de pie para que se mantenga entretenido: “Somos un ensamble de 5 personas; baterista, trompetista, bajo, guitarra solista y guitarra con voz, que hago yo; pero a veces metemos chelo o trombón, dependiento el concierto o el sitio”.

¿Xalapa es cuna de artistas?

En la Atenas Veracruzana que cuenta con el campus más grande de la UV y la Facultad de Artes, Diego Marte enfatiza que en la ciudad hay mucha gente talentosa y se cumple la frase “levantas una piedra y salen 20 mil proyectos musicales”.

“Todos somos muy amigos; todos son importantes y vale la pena escucharlos”, al tiempo de recordar que cuando hay personas que critican con prejuicios, “no puedes atenerte a eso, ya que debes seguir con tu música y ella es la que hablará por ti”.

Asimismo recordó que ha tenido la oportunidad de abrirle conciertos a gente que aprecia musicalmente como Carla Rivarola o Caloncho: “Estoy agradecido de abrir a artistas independientes que admiro y hacer giras; conocer personas de tu mismo medio es importante”.

Para finalizar Diego Marte expresó que en la actualidad muchas personas no consumen el material físico debido a que la música ya se encuentra en las plataformas digitales, pero “es algo muy bonito; la experiencia de abrirlo y ver qué tiene el librito. Yo soy fan y tengo mi colección, así que quizá para el próximo EP sacaré un material para los amantes del CD”.