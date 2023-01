Inicia febrero en compañía de la Orquesta Sinfónica en Veracruz; aquí los detalles [Mapa]

Si no tienes planes para divertirte ésta semana, no pierdas la oportunidad que escuchar a la Orquesta Sinfónica “Daniel Ayala” junto al coro de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz, quienes darán un concierto éste miércoles en el municipio de Boca del Río, Veracruz, sin duda una noche que no puedes dejar escapar.

La sede para poder disfrutar del espectáculo musical de la orquesta que forma parte de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz, será la iglesia “San Juan de los Lagos” en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; cabe señalar que para comenzar el 2023 el pasado 19 de enero dieron un concierto con motivo de las fiestas patronales de San Sebastián Mártir.

En instantes te compartimos un poco de la presentación de la Orquesta Sinfónica “Daniel Ayala” y el coro de la Escuela Municipal de Bellas de Artes de Veracruz (EMBA) para que te des una idea de lo que podrás escuchar si te animas a visitar la iglesia de “San Juan de los Lagos” de Boca del Río.

Un poco de historia de la Orquesta Sinfónica “Daniel Ayala”

Cuentan los que saben que la Orquesta Sinfónica “Daniel Ayala” fue fundada mediante un convenio entre el gobierno federal, estatal y municipal, en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes, el gobierno del estado de Veracruz y el ayuntamiento de Veracruz, en el año de 1955, el primero en tomar la batuta de la orquesta fue el compositor oriundo de Yucatán, Daniel Ayala Pérez.

Elegido por el Instituto Nacional de Bellas Artes para fundar el Instituto Veracruzano de Bellas Artes en Veracruz, ahora conocido como la EMBA, y fue en el año de 1975 cuando el compositor fallece en la ciudad de Xalapa.

Fue en el año de 1988 cuando la orquesta recibe el nombre de Orquesta Sinfónica “Daniel Ayala”, en honor a su fundador y desde ese entonces se encuentra en la Escuela de Municipal de Bellas Artes de Veracruz.

Entre los lugares que han sido parte de la historia musical de la orquesta están, fuera de Veracruz los estados de Oaxaca, Toluca y Ciudad de México, dentro de la entidad han recorrido Xalapa y Coatzacoalcos, por citar algunos.

¿Dónde puede escuchar a la Orquesta Sinfónica “Daniel Ayala” y al coro de la EMBA?

El concierto de la Orquesta Sinfónica “Daniel Ayala” y el coro de la EMBA van a tocar éste miércoles 1 de febrero en la iglesia “San Juan de los Lagos” en punto de las 19:00 horas, el recinto se ubica en la calzada Lázaro Cárdena casi esquina Manlio Fabio Altamirano en la colonia Revolución de Boca del Río, Veracruz.