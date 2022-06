¿Quieres ver danza? Mostrarán obra sobre dictaduras en el JJ Herrera

Testimonios es una obra coreográfica a través de la cual 14 bailarines narran las vicisitudes vividas en las dictaduras militares y gobiernos represores de América Latina, durante el siglo pasado. Es, a su vez, una propuesta poética, por ello en determinada escena hay quienes podrían ver raíces unidas y en movimiento o cuerpos que se están desangrando. Los días 14, 15 y 16 de junio se presenta, a las 19:00 horas, en el Teatro “J.J. Herrera” de esta ciudad.

Las presentaciones son parte del proceso de titulación de Amaranta Laura Carmona Cabañas, estudiante de la Licenciatura en Danza Contemporánea de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana (UV), para quien el danzar va más allá de satisfacciones personales, pues aspira a ser consciente de lo que sucedió y sucede en nuestra sociedad, y a partir de ahí vislumbrar lo que aportará.

“Que mi existencia tenga un significado al menos para mí y en mi entorno que no sea para mal, para dañar, y si puedo hacer algo para la memoria y mi propio ser, creo que traspasa un propósito de profesión”, dijo. De ser posible, la universitaria busca con la danza impactar colectivamente y contribuir “a un mejor mundo”.

Amaranta también realiza un trabajo escrito titulado “Danza y voces de la dictadura en América Latina”, sobre su experiencia como intérprete en el montaje Testimonios. El texto será expuesto ante comunidad académica y estudiantil de la Facultad de Danza de la UV, después de las presentaciones del espectáculo.

En lo que se refiere a Testimonios, es presentada por la Compañía Artefacto Danza, integrada por 14 bailarines, varios de ellos y ellas son estudiantes de la Facultad de Danza de la UV.

Se trata de una producción de danza contemporánea que tiene como finalidad generar una reflexión sobre el pasado reciente y actual de esta región del mundo.

Está conformada por cuatro coreografías, cuyas guías son las Estaciones porteñas de Astor Piazzolla –considerado el revolucionario de la música tradicional del tango, al fusionarlo con repertorio de la clásica y del jazz, y lo hizo desde el exilio–. También, la narrativa de la obra se inspira en el cuento Con los delfines del escritor uruguayo Mario Benedetti.

En Testimonios participan: Marian Verónica Hernández Pérez, Ingrid Valeria Cuevas Arellano, Sofía Giselle Carmona Hernández, María Eugenia Hermida Ruiz, Bruno Josué Gómez García, Jersson Williams Mavin Hernández y Amaranta Laura Carmona Cabañas, estudiantes de la Facultad de Danza de la UV.

Así como Aiumi Hirose Sandoval, Betsabé Castro Pérez, Rocío Esmeralda Cuevas Guerrero, Luz Arlenni Mercado Díaz, Martín Oziel Hernández Gayosso y Gerardo Guzmán Malpica. La dirección es de Talía Pedraza Nambo y las coreografías de Luis Eduardo Reséndiz Hernández, quien también participa en escena.

Luego de un ensayo de la obra, tanto Amaranta como sus colegas compartieron qué les significa llevar a la danza un tema como las dictaduras militares en América Latina.



“Yo he madurado mucho como persona”, compartió Luz Arlenni Mercado. “No sabía que en América Latina habían sucedido todas estas atrocidades, ni me pasaba por la cabeza que hubo dictadores latinoamericanos, fue como abrir los ojos y darse cuenta que todo eso era real, que no sólo eran historias en otro mundo; el darse cuenta que eso pasó y sigue pasando fue un golpe duro de realidad, fue salir de la comodidad de mi vida”.

Por su parte, Martín Oziel Hernández citó los trabajos de investigación y de consciencia que esta obra les implicaron. Consideró que vamos por la vida, “sobre todo los jóvenes, ignorando muchas cosas que están mal y vivimos en la superficialidad, que es muy cómoda”.

Amaranta Carmona ve en propuestas como ésta una quimera que es necesario fortalecer y avivar, así como en su momento lo hicieron, a su manera, las juventudes que vivieron las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado.

Para el coreógrafo Luis Eduardo Reséndiz, por medio del arte es posible transformar para bien las atrocidades que vivimos como humanidad, incluso, generar esperanza. Lo que intenta con Testimonios es “retratar de una forma poética”; es decir, “no entender necesariamente lo que el poema te dice, sino que te evoque imágenes, movimientos, olores”.





Es más, para él “el principal motor de esta pieza es narrar un poema”.

Talía Pedraza destacó el arduo trabajo físico que hicieron para lograr la resistencia que se apreciará de las y los bailarines en escena. Fue necesario dedicarse intensivamente todo un año a tal empresa. “Técnica y disciplinariamente implica mucho rigor”.

Sin embargo, aclaró que si bien el asunto físico es muy importante, no sería nada si no estuviera amalgamado con lo intelectual. “Una particularidad de Artefacto Danza es que intelectualizamos la danza, pensamos y reflexionamos la danza, para que no sea sólo movimiento y que el público realmente tenga un diálogo con nosotros como artistas y se vea envuelto en nuestro lenguaje”.

Los boletos para apreciar Testimonios tienen un costo de 150 pesos para público en general y 100 para estudiantes. Lo recaudado en taquilla será para costear los gastos de producción de la obra: iluminación, vestuario, pago de derechos por la música, registro de la obra, boletaje, impresión de publicidad, programas de mano e invitaciones, entre otros.