¡Autores de su propia música! El Diván, banda xalapeña que marca estilo en el rock alternativo

Elena Saury Moreno, Diego Alberto Gómez y Ari Sánchez Velázquez son los jóvenes que no llegan a los 18 años y han logrado formar la banda El Diván, con un concepto de rock alternativo, hace un año decidieron comenzar a escribir su propia música.

Este año pudieron grabar y lanzar en Spotify y plataformas digitales un EP con cuatro canciones: Clean Your Steps, I’ll Be Right Back, Goodbye Job y Green, bajo el nombre “If There’s Nothing… Make It!” que saldrá el próximo 2 de agosto.

Cultura Xalapa no es la primera Atenas Veracruzana; otra ciudad fue cuna de educación y cultura antes

“Tres de ellas nacieron de una idea mía, una de ellas de una idea de Elena, pero no es en sí solo yo la escribí, hago lo que quiero con esa canción, sino que por ejemplo I’ll Be Right Back nació como una canción muy calmada, de un tipo de música que escucho yo, y Diego fue quien me ayudó a que fuera como una canción más rápida y más rock”, dijo Ari.

¿Cómo surgió la banda xalapeña El Diván?

La idea de unirse nació en la secundaria, Ari aprendió a tocar la guitarra en la pandemia y su papá le propuso tocar para la clausura.

“Y yo no tenía conocimiento de a quién podía invitar y primero invité a Elena porque yo sabía que ella tocaba el bajo, pero no pudo esa vez e invité a otro amigo y él me presentó a Diego que tocaba la batería, realmente habíamos convivido pocas veces, pero apenas ahí nos conocimos”.

Este año pudieron grabar y lanzar en Spotify y plataformas digitales un EP con cuatro canciones | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Así, Ari toca la guitarra y hace la voz, Elena el bajo y Diego la batería y han logrado conjuntar la música con sus estudios, pues actualmente cursan el quinto semestre de la preparatoria. La música aporta a todos, experiencias distintas; para Elena tocar es una forma de liberación.

“Es como llegar de la escuela bien cansada y sin ánimos y estar tocando con ellos se siente muy bien, la verdad, porque aparte nos llevamos muy bien los tres, entonces es muy padre”, dijo.

Para Diego el tocar y los ensayos es algo gratificante lo que además consideró los ha unido mucho como grupo.

¿Qué diferencia a la banda xalapeña El Diván de otras?

El Diván, dicen, es diferente a otras propuestas de rock actuales, sobre todo en la ciudad porque cada uno tiene sus propias influencias.

Diego escucha más rock antiguo, de los 70; Elena va más hacia el grunge noventero, y a Ari le gusta más lo contemporáneo.

“Y siento que juntos hacemos que todas las canciones se conecten en una masa homogénea que podemos poner una mezcla de los estilos de todas esas épocas, que todo eso converge en Diván”.

Las canciones de El Diván están registradas en el Instituto de Derechos de Autor y son un caso singular al ser el único grupo conformado por menores de edad en lograrlo.

Ari toca la guitarra y hace la voz, Elena el bajo y Diego la batería y han logrado conjuntar la música con sus estudios | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“No sabíamos cómo hacer todo este registro en línea y nos comentaron las personas de derechos de autor que el nuestro es un caso muy raro, porque somos muy pocos aquellos casos en los que los tres autores, o todos los autores son menores de edad, nunca les había tocado un caso”.

Así coinciden en que han tratado de alejarse de la imagen de rockero joven que solo toca en bares y en lugares muy pequeños que nadie conoce y han buscado más acercarse a los foros culturales como la Galería de Arte Contemporáneo, el Centro Recreativo Xalapeño, La Tasca y La Lola donde ya han tenido algunas presentaciones.

El 2 de agosto el EP de El Diván podrá escucharse en Apple Music, Spotify y YouTube, “tenemos planeado hacer algún video musical para alguna de las canciones con la ayuda de mi hermano que estudia cine entonces eso también nos tiene muy emocionados”, agregó Ari.