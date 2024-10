“El Tango es para los apasionados de la música”: Historia del pianista Rodolfo León

Desde hace varios años, el panista Rodolfo León, se ha dedicado al estudio del tango, género que, dice, tiene mucho que aportar en donde el piano es base.

El egresado de la facultad de Música de la Universidad Veracruzana donde estudió la licenciatura en música con especialidad en piano, señala que su acercamiento se dio con el compositor más tanguero y al mismo tiempo académico Astor Pantaleón Piazzolla.

Puedes leer también: Una cita con Mozart y Beethoven; Orquesta Sinfónica Juvenil realizará concierto en Xalapa

“A través de él conocí el tango y fui yendo más a fondo, me fue atrayendo todavía más al descubrir esta importancia que tiene el piano, mi instrumento, me motivó a especializarme y en esa búsqueda de especialización fue que en 2014 asistí al Encuentro Internacional de Tango para Músicos en Buenos Aires y regresando formé varias agrupaciones”.

De forma autodidacta, ha estudiado y aprendido del tango dado que en México hay pocos músicos de ese género y la información es limitada, por lo que con un grupo de amigos han buscado difundirlo.

Cultura ¡Xalapa de fiesta! Festival Internacional de JAzzUV con lleno total en conciertos

“Y digo que fue un poco autodidacta porque tenemos que buscar información en las grabaciones, escuchando, no había partituras, no hay arreglos especializados, apenas después del Encuentro Internacional de Tango para Músicos fue que editaron libros y son métodos de tango para cada instrumento y siguen haciendo eventos y es un movimiento que sigue activo”.

Presenta concierto de tango en Centro Musical Los Berros

Ahora, busca compartir con quienes disfrutan de esta música, a través de un concierto de tangos en piano como solista el próximo sábado 19 de octubre a las 19:00 en el Centro Musical Los Berros ubicado en Juventino Rosas número 27.

“Dentro de esta preparación que yo mismo he tenido, he estudiado varios arreglos de tango para piano y llegó un momento donde me pregunté y ‘qué hago con todo esto que tengo’ y mi intención siempre ha sido compartir el tango, así que a través de eso fue que nació la idea de hacer un recital, un concierto de tangos específicamente como solista, de tangos en piano”.

La invitación está abierta para todo el público que esté interesado o sienta curiosidad por el tango | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Los boletos se pueden solicitar a su número personal 228 776 2682 dado que aunque es entrada libre con cooperación voluntaria hay cupo limitado.

La invitación está abierta para todo el público que esté interesado o sienta curiosidad por el tango pues generalmente se piensa en baile y danza o en Carlos Gardel y con ello basta, dijo, dado que lo que busca es compartir y dar a conocer que hay mucho más.

“Así como la emoción que tuve cuando yo descubrí todo ese mundo tanguero que había detrás de estas versiones más conocidas de Gardel es que intento compartir esta parte de lo que también es tango, por supuesto voy a tocar tangos conocidos, familiares, y dentro de eso, también les comparto otros tangos conocidos que existen y los diferentes estilos”.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️