“El predilecto”, una obra que aborda el sistema político

Xalapa, Ver.- Política, sexo, clases sociales y el escabroso juego de poder dentro de un sistema político aplastador son los temas que el dramaturgo xalapeño Alan Blasco desarrolla en “El predilecto”, puesta en escena que será transmitida vía streaming desde la Ciudad de México para el mundo, el próximo 12 de diciembre a las 20:30 horas.

Alan Blasco expuso en conferencia de prensa que tomó referentes de la cultura pop, la telenovela mexicana e incluso de la película británica “The Favourite” para divertir, transgredir y mostrar una cloaca destapada de las clases sociales.

Los personajes pueden ser conmovedores y en un segundo ser completamente ridículos y nefastos

El veracruzano también habló de la necesidad de mantener comunicación con el público y compartirle “un híbrido, algo que en el futuro seguramente tendrá un nombre asignado por los historiadores de arte”.

Y es que, precisó, no es teatro grabado sino un trabajo pensado para el teatro pero llevado al público con distintos recursos y acoplándose a nuevos lenguajes.

En “El predilecto”, que cuenta con la dirección de Enrique Aguilar, los actores Alan Blasco y Murias Reynoso dan vida a dos plebeyos, quienes habrán de disputarse la vacante del “consejero real”. Uno busca el cargo para poder alimentar a su hambrienta familia y el otro para poder recuperar un estatus perdido por la crisis financiera.

Javier Ibarreche personifica a un rey que decidirá quién se quedará con el puesto de ser su “mano derecha” y obtener los privilegios que eso conlleva.

Se trata de una farsa cuyo desarrollo se da en los cuarteles del rey, sin especificar un lugar geográfico porque es algo que puede suceder en cualquier lugar del mundo y en distintos ámbitos, incluido el laboral, manifiesta el director.

En la charla con medios, Murias Reynoso destacó de esta obra la atemporalidad y el que, a pesar de ser una farsa, esté tan cercana a la realidad: “Podemos jugarnos todo por un puesto, por el poder, aunque eso implique humillaciones o la posibilidad de ser sobajado”.

Finalmente, señaló, “la puesta en escena es un reflejo de la vida y lo que sucede en los círculos sociales”.

Javier Ibarreche invitó al público mayor de 18 años a no perderse esta obra, la cual, considera, cuenta con un lenguaje digerible, con una crítica social que no es panfletaria ni tiene como meta presentar a corruptos y corruptibles, sino evidenciar un sistema que no funciona.

“El predilecto” se presentará en el foro teatral EL 77 del foro Shakespeare en única fecha vía Facebook LIVE. Los boletos se encuentran a la venta en la página www.eventbrite.com con costos sugeridos, dependiendo de la situación económica del espectador.

