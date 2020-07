En aniversario luctuoso del Flaco de Oro, proponen resguardo de música popular

Clasificar y sistematizar la discografía de la música popular de Veracruz es imperativo, ya que en ningún lugar existe un depósito con el orden que debe tener, dijo Rafael Figueroa Hernández.

Vale la pena celebrar a Agustín Lara en su 50 aniversario luctuoso como compositor fundamental de México y como parte cercana a Veracruz, a través de la dupla que hizo con “Toña la Negra”. Su veta tropical y veracruzana no hubiera salido a la luz de no ser por su cercanía con la cantante jarocha, en una época en la que el tango se escuchaba fuerte, asentó.

El investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana compartió que la fecha de su aniversario luctuoso coincide con la del Festival Larista que se ha tenido que suspender en algunas emisiones, por lo que éste sería el momento ideal para retomarlo.

En la biografía que Figueroa Hernández realizó con motivo de los cien años de “Toña la Negra”, rescata la anécdota de que en cierta ocasión “El flaco de Oro”, que era hipocondríaco, dijo que no cantaría por no sentirse bien, por lo que llamaron a Toña, quien le dijo “cuándo has cantado, si apenas si recitas las canciones” y prácticamente lo subió al escenario.

Lara nunca fue cantante, tenía forma especial de decir sus canciones, por lo que llegó a tener cientos de intérpretes en todo el mundo, entre los que sobresalieron Pedro Vargas y Toña, dijo.

El doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana trabaja actualmente en este tema debido a que los músicos no dejan partituras y sobre lo que se debe trabajar es la discografía. Ha iniciado por su propia colección musical, la que considera como exhaustiva, pues como sociedad se requiere preocuparse y ocuparse.

En la Ciudad de México, el “agustinomano” Pável Granados está haciendo lo propio en la Fonoteca Nacional, sin embargo, como los recursos son limitados, los estados deberían estar aportando sus propios archivos para apuntalar el trabajo nacional. Con recursos propios, cada estado tendría que preocuparse por clasificar su propio acervo, añadió el investigador.

Compartió que ha hecho lo propio con la discografía de David Rodríguez “El Negro Peregrino”, sobrino de “Toña la Negra”, pues nadie se había tomado la molestia de organizar y digitalizar la discografía de este cantante popular veracruzano.