Cine documental y educación, los ingredientes de “En busca del Apalamich”

El cine es un negocio muy difícil porque se tiene una competencia sorprendente con el cine comercial de Estado Unidos y es ese y no el local, el que más se consume, afirma Amadeo Marín director del documental "En busca del Apalamich".

Aunado a ello, expone, el documental es todavía lo que menos se ve porque se tiene una concepción de que debe ser meramente informativo y el cinematográfico no se conoce tanto y no se sabe dónde encajarlo y proyectarlo.

¿De qué trata En busca de Apalamich?

"En busca del Apalamich", detalla, es un documental autobiográfico que trata sobre una época de su vida en la que estuvo documentando para poder escribir un guion sobre un maestro rural con la idea de escribir un personaje que pudiera generar una conexión emocional con sus alumnos para generar un cambio y cuidar las selvas.

Amadeo Marín de Villiers durante su visita al Diario de Xalapa | Foto: David Bello/ Diario de Xalapa

“Porque se supone que él está dando clases en la selva y entonces yo fui a varios lugares donde había maestros rurales en condiciones como las de mi historia y entre esos conocí al maestro Miguel Emigdio en Chiapas, que por ahí del 2009 sus alumnos ganaron el primer premio de la prueba ENLACE, ahí me entrevisté con él, lo conocí y me fui a vivir como dos meses a la selva y empecé a dar clases de alfabetización”.

Explica que después de esa experiencia en la selva muchas cosas en su vida cambiaron y empezó a interesarse más por la educación.

El documental "En busca del Apalamich" recopila todas esas experiencias y será presentado en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa el próximo 7 de julio a las 18:00 horas y de manera simultánea se proyectará en una sala del IVEC en Papantla, apoyado por Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).

¿Cómo se podrá ver el documental de Amadeo Marín?

Quienes no estén en Xalapa o Papantla también podrán ver el documental que se lanza de manera gratuita desde sus hogares a través de una liga que publicará en sus redes sociales donde se encuentra como Amadeo Marín de Villiers.

Originario de la Ciudad de México señala que algunas partes del documental son de la zona de Los Tuxtlas del estado de Veracruz y otras del estado de Oaxaca, mismo que se hizo en el marco de un curso de creación documental que hubo en una casa de cultura de la capital del país conocida como FARO y con el apoyo de una productora que editó el sonido.

Amadeo sostiene que quien acuda a ver el documental se encontrará con un mensaje muy personal de una experiencia que le transformó y a través de la cual puede transmitir la necesidad de empezar a reconectar con la naturaleza.

“Eso es lo que nos hace falta, todos los días utilizamos agua para beber, bañarse o ir al baño, pero no nos damos cuenta que la mayor parte del agua que utilizamos es para transportar nuestros desechos hacia el mar. No estamos conectados con el agua, es algo que utilizamos todos los días y no nos damos cuenta de su importancia y de cómo podríamos cuidarla mejor (…)”.