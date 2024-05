Medallas al Mérito Universidad Veracruzana: estos son los galardonados y las categorías

Xalapa, Ver.- Efrén Mezura Montes, Emilio Kouri, Selma Ancira Berny y Guillermo Barclay Galindo recibieron en Xalapa la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana (UV), galardón de excelencia con que la máxima casa de estudios del estado honra los aportes en la ciencia, el humanismo y el arte.

Martín Aguilar Sánchez, rector de la UV, fue el encargado de entregar las medallas y reconocimientos en las categorías estatal, nacional e internacional, en la 29ª Feria Internacional del Libro Universitario (FILU).

En su mensaje, el rector se refirió a la tradición de “la mexicana gratitud” a todas aquellas personas que han contribuido a iluminar y dar luz hacia nuevas perspectivas. En el caso de Kouri, por ahondar en la historia del campo veracruzano.

Celebró la labor de Efrén Mezura Montes en el área de inteligencia artificial, así como la labor traductora de Selma Ancira, gracias a la cual es posible conocer la obra de autores griegos y rusos. Festejó también el trabajo de Guillermo Barclay en el cine y el teatro.

En la ceremonia efectuada en el foro Miguel Vélez Arceo de Casa del Lago, fueron leídas las semblanzas de cada uno de los estudiosos, quienes después emitieron sus mensajes de gratitud tanto a la UV como a Xalapa, desde donde han desarrollado parte de su trabajo.

Ciencia

El primer galardonado fue Efrén Mezura, del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial-UV, quien además de docente tiene como líneas de investigación el diseño y estudio de algoritmos inspirados en la naturaleza aplicados a resolver problemas de optimización.

Entre otros puntos, destacaron de su semblanza más de 200 artículos en revistas y conferencias especializadas, tres libros editados con editoriales internacionales y 14 capítulos de libros.

El miembro del Sistema Nacional de Investigadores, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación y miembro del Comité Técnico Asesor de la Red CONACyT de Inteligencia Computacional Aplicada, agradeció el galardón y puntualizó la importancia de la ciencia pare entender el presente y ver hacia un futuro promisorio.

“Veamos a la inteligencia artificial como una herramienta poderosa que permitirá al ser humano mejorar su capacidades y calidad de vida, pero no olvidemos que el responsable de su buen o mal uso siempre será quien la use: el humano… La ciencia no defrauda”, sostuvo.

Arte

En el caso de Guillermo Barclay Galindo, se le reconoció su labor como escenógrafo y por su participación en proyectos escénicos y editoriales en la década de los 50, con intervenciones en revistas como La Palabra y el Hombre.

También, por ser cocreador de los festivales de teatro universitario, por desempañarse en la Compañía de ópera-INBAL, así como por ser director de arte, escenógrafo y diseñador de vestuario en cine.

Destacaron de su semblanza el que gracias a sus gestiones, junto con Manuel Montoro, en 1978 ambos hicieron del Teatro Milán la sede de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana en la Ciudad de México, donde se presentaron todos los grupo artísticos de la UV.

El reconocido con la Diosa de Plata y un Ariel por la ambientación de la película “Pedro Páramo fue breve, dio las gracias a Xalapa, a sus familiares y amigos. Al referirse a la UV, dijo que a ella le debe lo que es, pues fue donde obtuvo los conocimientos y la mística para la vida.

Traducción literaria

Al referirse a la traductora y crítica literaria Selma Ancira, aplaudieron su labor en la literatura rusa y griega moderna, que la han hecho merecedora de reconocimientos nacionales e internacionales como la Medalla Pushkin (2008), máxima condecoración con que Rusia distingue a los artistas extranjeros.

Entre otros premios, acumula el Nacional de Traducción por el conjunto de su obra (2011), de España, y el Premio de Traducción Literaria Tomás Segovia (2012), que se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Además de mensaje de gratitud, la traductora recordó que fue hace más de 40 años cuando inició su colaboración con la Editorial de la UV, como traductora de obras de dramaturgos y de novelistas extranjeros.

“A la Editorial de la UV la considero mi casa. Me he dedicado al noble arte de la traducción literaria, lo he hecho mi forma de estar en el mundo y mi vida gira en torno a autores que me han emocionado, enriquecido y ayudado a pensar en las miserias y riquezas de la vida”, dijo.

Añadió que la Medalla la dedicaba y compartía con sus autores, porque ellos afinaron su alma, modelaron su carácter y refinaron su sensibilidad.

Humanismo-Historia

De Emilio Kouri delinearon una trayectoria con principal interés en la historia del México rural desde la Independencia, incluyendo la sociedad, la economía, la política, la cultura y el derecho de algunos municipios de Veracruz, especialmente de la región totonaca.

Ha ahondado en el comercio de Tuxpan, la economía y comunidad de Papantla, la vainilla de Papantla, lo agrario y lo agrícola, y ha contribuido a mantener vigente el estudio del campo en espacios nacionales e internacionales.

Ha recibido el Premio Bolton-Johnson 2005 de la Conferencia de Historia Latinoamericana (CLAH) y el Premio Erminie Wheeler-Voegelin 2005 (Mención de Honor) de la Sociedad Estadounidense de Etnohistoria.

Emilio Kouri dijo que la UV es su primera casa académica en México, pues llegó a Xalapa a mediados de los 90: “A mis colegas del entonces Centro de Estudios Históricos les debo haberme animado a estudiar la historia rural de Veracruz. En Xalapa y la UV empecé ser historiador y eso nunca lo olvido. Es motivo de alegría regresar a la institución a la que tanto le debo”, expresó quien es director del Centro Katz de Estudios Mexicanos.