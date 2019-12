Estrenarán en enero obra de teatro sobre feminicidio

Xalapa, Ver.- Por diferentes motivos, la actriz Blanca Gutiérrez no ha podido sumarse a las marchas o movimientos con los cuales se exige un ¡ya basta! a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, ha encontrado una manera de manifestarse: la escritura de El silencio de Medusa, obra de teatro en la que habla de violencia de género, feminicidio y empoderamiento femenino.

Entrevistada en las oficinas de Diario de Xalapa, dio a conocer que la puesta en escena tendrá función de estreno el 24 de enero a las 20 horas, en el Teatro del Estado Ignacio de la Llave.

Blanca se ha dado a conocer en Xalapa y el estado por producir obras dirigidas especialmente a público infantil, resueltas con títeres y con un toque lúdico, pero no por ello exentas de una mirada crítica a problemas sociales y medioambientales.

Local Feminicidios, la delgada línea entre el amor y la muerte

Ahora ha querido manifestar otras preocupaciones, porque “nada se compara con el grito desesperado de una madre, un padre, de una sociedad que ya está harta de ver sembrar mujeres. De no encontrar respuestas, de no recibir justicia”.

El silencio de Medusa, declara, es su particular forma de gritar, de reflexionar, de ahondar en el mito de la Gorgona, de mostrar que así como se le ha visto en películas como símbolo sexual, como un monstruo, hay algo mucho más allá de esa figura.

Me interesa contextualizar a esta mujer con lo que sucede actualmente, con quienes desafortunadamente han vivido situaciones muy violentas. Considero es necesario dar cuenta que a veces se nos olvida la fuerza espiritual y emocional que poseemos.

Adelanta que la historia está protagonizada por varios personajes femeninos, de distintas edades, así como una transexual. Hay títeres, mito y realidad. Además de ella, que es apoyada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, están en escena Elizabeth Valdez, Julio Hernández, Antonio Cortina y Carmen Conde, dirigidos por Stéphane Mocoeur, un director francés para quien en un principio fue desconcertante la invitación.

PROBLEMA UNIVERSAL

“Pensé que por el tema la historia debía ser llevada a la escena por una mujer, pero después de meditarlo, acepté, porque los hombres también tenemos mucho que decir, porque es un problema de todos.

El primer reto fue no dar lecciones ni caer en algo didáctico. Buscamos hacer un planteamiento que propicie la reflexión y se abra el debate después de la obra. Consideramos que nosotros no podemos hacer el debate si no es desde el público”.

Local Falta sensibilidad en la población ante aumento de feminicidios: Muñoz Madrid

Stéphane Mocoeur cuenta con varios puntos a favor para hablar de temas tan delicados. Y es que por su nacionalidad, conoce las bases del movimiento feminista y comparte que éstas forman parte de la educación; lamenta que la situación de México no sea tan distinta de la Europa.

Lo que duele de México son las proporciones, pero es una realidad que, universalmente, no hay un lugar donde la mujer se sienta segura. Desde ahí trabajamos artísticamente y queremos establecer un diálogo con los espectadores.

El silencio de Medusa, que es trabajada como un teatro poco convencional, además de su función de estreno tendrá una breve temporada en Área 51, Foro Teatral. La invitación es a estar pendiente de este montaje veracruzano.