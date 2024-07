Estudiantes nahuas de Tepaxapa tienen su propia editorial; crean libros artesanales de su autoría

Bordando palabras, bordando imágenes, bordando el deseo de contar, de dar a conocer, de nombrar y así reclamar el derecho a existir bajo su propia visión, estudiantes de la comunidad nahua Tepaxapa producen sus propios libros artesanales cobijados por su propia editorial: Amatepaxi.

¿Cuál es la historia de la editorial de los estudiantes nahuas de Tepaxapa?

Como parte de los proyectos comunitarios que realiza la telesecundaria José María Morelos y Pavón, estudiantes y docentes emprendieron la tarea de realizar libros artesanales, todos de autoría propia. El proyecto no sólo dará luz a los textos del estudiantado, sino que también busca ser una voz para que creadores de la sierra de Veracruz puedan publicar.

Bordando palabras, bordando imágenes, bordando el deseo de contar, de dar a conocer, de nombrar y así reclamar el derecho a existir bajo su propia visión | Foto: Cortesía / Telesecundaria Tepaxapa

Esta iniciativa podrá ser conocida en Xalapa, pues estudiantes fueron invitados a presentar sus libros y editorial en la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2024, el 18 de julio a las 13 horas.

Nuestras comunidades tienen valor

Una de las características de los libros artesanales que realiza el estudiantado de Tepaxapa es que hablan acerca de sus comunidades, de la realidad que enfrentan, de la naturaleza, de su gente.

“Para mi participar haciendo los libros artesanales ha significado mucho porque en los libros representamos los trabajos que realizamos: la fertilidad de nuestras tierras, y las labores que realizamos las personas diariamente, especialmente las mujeres, que muchas veces sus labores no son reconocidas, como su ayuda en el sustento de la vida; por eso para mí es un orgullo haber participado en la realización de los libros, mostrando las riquezas de nuestras comunidades y el gran valor que son las mujeres”, indica una de las autoras, Mareli Mendoza Gutiérrez, de 14 años y cursando el tercero de secundaria.

Mareli explica que en el libro participó como bordadora y copista; agrega que le gustaría ser escritora: “escribiría sobre el valor de la tierra en la que nacimos y de las personas que lo trabajan, pero lo convertiría en poesía reflexiva”.

El proyecto no sólo dará luz a los textos del estudiantado, sino que también busca ser una voz para que creadores de la sierra de Veracruz puedan publicar | Foto: Cortesía / Telesecundaria Tepaxapa

Otra de las autoras, Lourdes López Francisco, de 14 años y también de tercer grado, indica que a ella también le gustaría ser escritora y dedicarse, sobre todo, a la poesía, género que considera su favorito.

En la producción de libros, comenta que le tocó bordar las fotografías y escribir las frases que acompañan la imagen.

Para Frank Merced Cid, de 14 años y en 3er. Grado, quien es otro de los autores, señala que la experiencia de los libros artesanales es única.

“Participé junto a mis otros compañeros tomando las fotos y también escribiendo las frases que aparecen en el libro; lo que me pareció más difícil fue el armado de los libros; me gustó verlos terminados y apreciar cómo quedaron”, indica.

Agrega que a partir de esta experiencia está considerando ser escritor: “podría considerarlo porque es una oportunidad más que me dio esta escuela y escribiría de las maravillas de mi comunidad”.

Alumnos nahuas de Tepaxapa en la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil 2024

En el marco del 5to. Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas que se realiza como parte de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2024 (FNLIyJ), que tiene como sede la tradicional Prepa Juárez, será presentada la editorial Amatepaxi y los libros artesanales que fueron editados.

Para la comunidad Tepaxapa, ubicada en el municipio de Soledad Atzompa, en la zona de las Altas Montañas de Veracruz, a unas cinco horas de la capital del estado, la invitación los llena de júbilo, porque significa un reconocimiento a su labor, una oportunidad para hablar de su tierra y también una aventura, porque para las y los jóvenes es la primera vez que viajan a Xalapa.

“Siento orgullo por ir a representar a mi escuela y los proyectos que se realizaron en este ciclo escolar, y con esto quiero transmitir a otras personas lo valioso que pueden ser las tierras donde nacimos si sabemos valorarla. Es la primera vez que viajo a Xalapa, voy con felicidad y más por ir a representar los trabajos artesanales que realizamos”, señala Mareli Mendoza Gutiérrez.

Lourdes López Francisco, expresa: “Está muy bien que conozcan el esfuerzo, el valor, lo que aquí hacemos en nuestra comunidad, es un placer ir a hablarles de lo que se elabora y la verdad espero transmitir alegría. Yo nunca he viajado a Xalapa, para mí es una alegría muy grande; jamás pensé ir, y sí me siento muy alegre por ir a presentar el libro”.

Frank Merced Cid opina “que va a ser una de las mejores presentaciones, tanto de nosotros como de los libros; porque mis compañeros y yo daremos lo mejor, y lo que quiero es que los que asistan a ese evento conozcan y valoren todas nuestras actividades que hacen nuestras comunidades. Nunca he ido a Xalapa, y pues como es la primera vez que voy estoy emocionado tanto por el viaje, porque está lejos, y también por la presentación que haremos”.

Visibilizar labor de las mujeres, fundamental

Iván Osorio Pérez, director de la Telesecundaria Tepaxapa, explica que este proyecto editorial se fue gestando como parte de la dinámica de trabajo que caracteriza a la escuela, donde mediante talleres solidarios impartidos por profesionistas diversos que van a la escuela a compartir su saber, se delinean proyectos integrales y comunitarios.

Así, tras haber aprendido serigrafía y la elaboración de libretas artesanales, fue que se dieron a la tarea de realizar sus propios libros. Iniciaron con un libro de herbolaria que fue fruto del taller permanente Las mujeres y sus luchas.

“El libro lo hicieron las mujeres estudiantes de nuestra escuela, y a partir de ahí nos arrancamos con la idea de seguir haciendo libros artesanales, nos gustó y nos dimos cuenta que era un recurso muy atractivo para los y las estudiantes”, indica.

En la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2024 (FNLIyJ) será presentada la editorial Amatepaxi y los libros artesanales que fueron editados | Foto: Cortesía / Telesecundaria Tepaxapa

El libro principal que presentarán en la FNLIyJ se llama 8M24 Labores Invisibles, donde se visibilizan las labores que hacen las mujeres en las comunidades: “si no las hicieran básicamente los hogares se caerían, pero nadie les da el reconocimiento merecido ni un aporte económico por hacerlo, que va desde cocinar, limpiar, sembrar la milpa, sacar la leña, etcétera; entonces a partir de imágenes que los alumnos tomaron de sus madres o parientes mujeres, decidimos hacer un libro donde pudiéramos mostrar y enaltecer el trabajo de las mujeres que poco reconocimiento tienen”.

Señala que las fotografías, bordado, pintura, textos, todo fue elaborado por el estudiantado; la idea también de hacer este trabajo es verlo como una forma de obtener recursos: “La idea de venderlos es para que ellos se den cuenta que aunque es una labor distinta a la que ellos conocen, que es el trabajo con la madera, también es una labor que puede ser redituable; hicimos un tiraje de 11 ejemplares de colección y la idea es venderlos para poder recuperar costos y poder repartir las ganancias entre las y los estudiantes”.

Amatepaxi, una voz para las comunidades

La editorial surge como una necesidad tras comenzar a realizar el libro 8M24 Labores Invisibles, pues se dieron cuenta de que necesitaban cierta independencia para poder crear. Si bien, indica el director, los proyectos están 100 por ciento vinculados con la formación de la educación secundaria, querían tener libertad editorial.

“Tomamos la decisión de crear una editorial, primero para poder dar rienda suelta a nuestros proyectos editoriales, pero también para poder abrir un canal más en la sierra para la expresión, en cualquiera de sus formas, de personas que tal vez no pueden publicar por los costos; nosotros no vamos a cobrar, a lo mucho haremos trueque, pero no pensamos hacer de esto algo lucrativo, por eso es que también nuestra editorial viene con la leyenda del ‘Creative Commons’, para que cualquier persona haga uso de lo que se produzca, siempre y cuando nos cite; entonces por eso fue que nace la editorial Amatepaxi, y la conforman en este momento la plantilla docente de la escuela, porque va a ser algo rotativo, porque hay flujo de docentes, flujo de estudiantes; entonces cada año, con cada proyecto, ese consejo editorial irá cambiando”, señala Osorio Pérez.

La editorial surge como una necesidad tras comenzar a realizar el libro 8M24 Labores Invisibles, pues se dieron cuenta de que necesitaban cierta independencia para poder crear | Foto: Cortesía / Telesecundaria Tepaxapa

La editorial producirá libros digitales y artesanales; los artesanales serán únicamente para los de autoría de la escuela, y los digitales será abierto a los creadores de la sierra, señalan que se lanzarán convocatorias para que los escritores de las comunidades puedan participar; y también que se vaya haciendo un catálogo de libros digitales de libre descarga para la población de la sierra.

Osorio Pérez señala que la edición de libros digitales será sin costo, solo con trueque, pues se trata de dar la oportunidad “de que pueda publicar cualquier persona, sobre todo de nuestras comunidades de la sierra y personas de minorías”.

La comunidad de la Telesecundaria Tepaxapa invita a que conozcan su trabajo en la presentación que realizarán el jueves 18 de julio a las 13 horas en el Salón de Actos del Colegio Preparatorio Xalapa, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2024.