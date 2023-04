¡Aprende inglés en línea y a tu ritmo! UNAM lanza curso gratuito, van los detalles

Si tienes ganas de aprender otro idioma, aquí te dejamos una opción que además de tener el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el British Council, también es ¡gratis! Se trata de un curso de inglés en línea a cargo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, además es abierto para todo el público.

Otra de las ventajas que ofrece el curso es que puedes ir a tu ritmo, prácticamente puedes ingresar al sitio y tomar las clases en tus tiempos libres ya que lo puedes hacer desde tu celular, lo único que necesitas es datos y ¡listo! A practicar un nuevo idioma, recuerda que en la actualidad las oportunidades laborares se les presentan a los mejor preparados.

Aunque cuentes con el aval de la UNAM y el British Council, es necesario platicarte que no podrás contar con la certificación del curso sino estudias en la máxima casa de estudios en México, pero si podrás disfrutar y aprender inglés, algo que podría facilitarte las cosas en caso que busques aplicar para el conocido examen de preparación TOEFL.

¿Qué es lo que ofrece el curso de inglés gratuito que tiene la UNAM?

En caso que decidas intentarlo, enseguida te dejamos el link para que puedes iniciar, dicho curso lleva la meta de garantizarte la compresión de lectura, podrás escribirlos, escucharlo y sobre todo hablarlo, no es necesarios que tengas algún conocimiento previo, puedes comenzar de cero, pero si tienes una idea nunca está de más reforzar tus conocimientos.

¿Dónde me puedo inscribir al curso de inglés gratis de la UNAM?

Primero te contamos que la plataforma en la que se aloja el curso es la llamada Ambiente Virtual de Idiomas (AVI) perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual cuenta con cuatro habilidades, pero si tu ideas es aprender otro idioma que no sea inglés, también ofrece la opción de aprender francés o español.

Estos cursos se llaman de cuatro habilidades, al momento tienes tres idiomas que puedes aprender y de acuerdo al portal, están en proceso de incluir el italiano, además puedes encontrar las llamadas Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA) que ayudan a los alumnos a practicar temas que consideres complicados en su proceso de estudio.

Cabe recordar que la opción de aprender y certificar sólo aplican para los estudiantes de la UNAM, pero si buscas practicar o evaluar tus conocimientos, ésta es una buena opción para saber cuál es tu nivel de inglés, ya que las evaluaciones van desde el nivel A1 hasta el B1, en la cual te realizan un cuestionario con varias preguntas para que puedas checar de acuerdo a tus resultados que te falta por corregir.









Entre el contenido que se ofrece está la producción oral y escrita, por ejemplo, el verbo to be, los pronombres personales, adjetivos posesivos, palabras interrogativas, imperativos, los tiempos, presente simple, presente del verbo have, conjunciones como because there was / there weren entre otras más.

Si gustas participar en el curso puedes ingresar en el siguiente link, solo estás a un clic de saber cuál es tu nivel de inglés hasta el momento y qué deberías reforzar en caso que te fallen algunas de las preguntas en los cuestionarios que te ponen en el Ambiente Virtual de Idiomas.