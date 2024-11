50 de las 800 piezas nunca antes expuestas en el MAEV serán exhibidas por su 32 aniversario [Fotos]

Orizaba, Ver. - ¿Sabías que el Museo de Arte del Estado de Veracruz (MAEV) cuenta con una bodega que alberga más de 800 piezas que no han sido expuestas?, “Reencuentro”, es una exposición que tendrá 50 cuadros de este acervo enfocados en dos temas paisaje y retrato, dijo David García Aguirre, director del Museo.

32 aniversario del MAVE

En el marco del 32 aniversario del MAEV la sala 9 de exposición temporales será el espacio que contenga la cantidad de cuadros mencionados anteriormente, los cuales fueron seleccionados en temas como retrato y paisajes; muchos de estos cuadros llevan años en el acervo.

“Es una oportunidad muy importante que ofrecemos a los visitantes que es poder acercarse a estas obras que desde hace mucho tiempo no forman parte de una exhibición, el acervo es numeroso, puesto que son más de 800 piezas”.

El declarante enfatiza que hay razones por las cuales los cuadros no salen de la bodega de resguardo, el primero es porque no empatan al 100 por ciento con el discurso curatorial de las salas qué hay en el MAEV.

El Museo de Arte del Estado de Veracruz inaugurará la exposición "Recuentros. Tesoros ocultos de la colección MAEV" / Foto: Guadalupe Castillo / El Sol de Orizaba

"Esta exhibición implica una revisión del acervo y darle oportunidad a los visitantes que reconozcan las obras que pocas veces han salido, es una exposición que se compone de 50 piezas, su curaduría no es cronológica, pero si es importante hacer núcleos o temas donde muchos de los artífices de estas piezas convivieron en las épocas".

Comenta que para esta exposición hay obras del siglo 19 y siglo 20, además de algunas del siglo 21.

En muchas de las piezas se desconoce el autor, por lo que se les obliga a pensar en la investigación constante, "en 32 años, desde la apertura del lugar a la actualidad, la investigación sobre el arte en México ha avanzado por lo que nos obliga estar a la altura de los tiempos, buscando e indagando sobre cada pieza".

Acervo Museístico

Hay obras que no han sido mostradas, no por un “querer” sino por la conservación del mismo, porque no son las óptimas condiciones, puesto que se corre el riesgo de un mayor daño.

Afirma que no es por falta de mantenimiento a las piezas, sino que, en mayoría de estas se desconoce de su origen y los materiales antiguos se han desgastado, "no sabemos el origen de los mismos, muchos materiales al ser orgánicos continúan con un deterioro, el personal de custodia se encarga de vigilar las condiciones de los mismos".

El Museo de Arte del Estado de Veracruz inaugurará la exposición "Recuentros. Tesoros ocultos de la colección MAEV" / Foto: Guadalupe Castillo / El Sol de Orizaba

Señala que la sala temporal no es tan grande para exhibir las más de 500 piezas, pero las más de 50, qué estarán a la vista. El otro año se tiene la intención de poder sacar más piezas de la bodega.

Es importante comentar que la apertura de esta exposición se llevará a cabo el jueves 28 de noviembre a partir de las 11:00 de la mañana. Estará abierta hasta finales de febrero del 2025.

