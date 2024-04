Pequeños grandes críticos; exposición infantil llega al Centro Recreativo Xalapeño

Xalapa, Ver.- Los espacios recreativos para las infancias no solo se refiere a parques o balnearios sino lugares en los que puedan ser los protagonistas y conocer qué piensan a través de sus expresiones, en este caso artísticas señala Alejandra Agüello Caramón, estudiante de la Maestría en Pedagogía de las Artes en la Universidad Veracruzana (UV).

Con un proyecto llamado "Pequeños grandes críticos", que comenzó a principios del mes de octubre de 2023 y concluye este mes de abril, la estudiante de 26 años buscó acercar a los artistas locales a las instituciones educativas para integrar una enseñanza de las artes como parte de las materias en el Ciclo escolar; el primer paso lo dio ella misma con alumnos de entre 3 y 5 años.

Para ello solicitó el apoyo del consejo técnico del jardín de niños “Experimental. Anexo a la BENV”, posteriormente el apoyo de los padres de familia y tutores fue fundamental para dedicar algunas horas de la semana en preparar a los estudiantes y comenzar las prácticas de collage, muralismo y pintura.

Los pequeños expositores son: Mía, Amaya, Edwin, Sofía, Julio, Karla, Leonel, Thiago, Camila, Eugenio, Luciano, Alfredo, Renata V; Natalia, Eduardo, Renata A; Isabela y Santiago/Foto: Cortesía | Alejandra Argüello

“Yo estudié en ese Jardín, le tengo muchísimo cariño, guardo muchos recuerdos y busqué retribuir un poco por lo que a mí me enseñaron”.

El conocer la personalidad de cada uno le dejó una experiencia inolvidable que rendirá frutos el próximo viernes 3 de mayo ya que los trabajos de estos pequeños estará expuesto en una de las salas del Centro Recreativo Xalapeño y de acuerdo con Alejandra están muy emocionados de completar la experiencia que además trató de mostrarles todo el proceso por el que tiene que pasar un artista profesional para exhibir sus obras.

Al proyecto se sumaron los artistas Abraham Méndez, diseñador y artista visual e Ivania Smith pintora e ilustradora con amplia experiencia en las artes.

“A modo de cierre del proyecto se va a realizar del 3 al 10 de mayo una exposición de sus trabajos y fotografías de todo el proceso; la inauguración será el 3 de mayo al mediodía y quiero invitar a toda la audiencia a asistir para que conozcan a los niños ya que ellos platicarán sobre su experiencia con el trabajo. Están muy entusiasmados y la exposición es totalmente gratis”.

¿Cuáles fueron los retos para llevar a cabo el proyecto?

Uno de los retos para la también docente de la Universidad de Xalapa fue el tiempo, ya que combinar su trabajo, sus estudios de Maestría y las visitas al jardín de niños complicó el avance del proyecto, asimismo el trabajar con 18 niñas y niños para lograr buenos resultados requirió de mucha paciencia.

El proyecto "Pequeños Grandes Críticos" se realizó con alumnos del tercer año de preescolar del Jardín de Niños "Experimental. Anexo a la BENV". En la foto, Abraham Méndez, diseñador y artista visual/Foto: Cortesía | Alejandra Argüello

La exposición de estos pequeños llega en el mejor momento del año pues precisamente se está invitando a la ciudadanía pero especialmente a las infancias para conmemorar allí el Día del Niño y, como indica la entrevistada para Diario de Xalapa, motivar a cualquiera que desee incursionar en alguna de las corrientes artísticas que existen: Pintura, fotografía, artes plásticas, danza, música, escultura, teatro, entre otras.

¿Quiénes son los estudiantes que participan?

Los pequeños expositores son: Mía, Amaya, Edwin, Sofía, Julio, Karla, Leonel, Thiago, Camila, Eugenio, Luciano, Alfredo, Renata V; Natalia, Eduardo, Renata A; Isabela y Santiago; todos ellos de entre 3 y 5 años.

Agradeció también el apoyo de la maestra de los niños, María del Carmen con quien logró la coordinación necesaria para que los bloques en la planificación fluyeran en tiempo y forma para completar su proyecto final de la Maestría.

Alejandra Argüello Caramón, estudiante de la Maestría en Pedagogía de las Artes en la Universidad Veracruzana y María del Carmen, docente del Jardín de Niños "Experimental. Anexo a la BENV"/Foto: Cortesía | Alejandra Argüello

Cuestionada sobre incluir las artes como materia y no solo actividad extracurricular en algunos planteles educativos, Alejandra señala “Que no se deje a las artes como una herramienta didáctica sino que se tome con seriedad como cualquier otra disciplina para la formación de estudiantes”.

“Con este proyecto me di cuenta que los niños iban cambiando su forma de pensar, cuando iba al jardín a analizar cómo pensaban, la educadora me presentó como ‘la artista’ y algo que me marcó fue escuchar a un niño decir que él también lo era ¿la razón? tenía dibujos pegados en el refrigerador y claro, su visión de arte me dio un poderoso mensaje y por eso decidí trabajar con ellos en este proyecto tan personal”.

El proyecto "Pequeños Grandes Críticos" se realizó con alumnos del tercer año de preescolar del Jardín de Niños "Experimental. Anexo a la BENV"/Foto: Cortesía | Alejandra Argüello

Estudiantes de preescolar crean mural dedicado a la familia

Además de darse en el marco del Día del Niño, Alejandra siempre consideró que trabajar con infancias además de un reto conllevaba darles a través de un juego herramientas con las que fueran capaces de explotar cada uno de sus talentos; no obstante menciona que “Al no tener estructuras establecidas como los artistas que ya estudiaron por años fue increíble ver desde su perspectiva cómo entendían el arte y cómo justificaban el por qué de su obra”.

El proyecto "Pequeños Grandes Críticos" se realizó con alumnos del tercer año de preescolar del Jardín de Niños "Experimental. Anexo a la BENV"/Foto: Cortesía | Alejandra Argüello/David Bello | Diario de Xalapa

Además de la exposición en el Centro Recreativo Xalapeño ubicado en la calle Xalapeños Ilustres número 31 en la zona Centro también podrán observar el mural permanente titulado “Naturaleza, Familia y Amor” en las instalaciones del jardín de niños ubicado en la avenida Xalapa, colonia Unidad Magisterial.