Fallece la pintora Celia Castelán en Xalapa; amigos y colegas la recuerdan

Este jueves, 19 de septiembre, la pintora veracruzana Celia Castelán Vásquez falleció en Xalapa, noticia que ha conmovido al sector cultural de la entidad.

Desde que ocurrió su deceso hasta este viernes, varios mensajes en las redes sociales han sido testigo del cariño y reconocimiento que se le tenía a la pintora nacida en el puerto de Veracruz el 5 de abril de 1975, radicada en Emilio Carranza y Xalapa.

Decenas de mensajes de apoyo y condolencias de familiares, amigos y conocidos fueron emitidos para su hija Fabiana y su esposo José Gabriel | Foto: Salma Lara / Diario de Xalapa

Amigos y colegas lamentan el fallecimiento de la pintora

Decenas de mensajes de apoyo y condolencias de familiares, amigos y conocidos fueron emitidos para su hija Fabiana y su esposo José Gabriel Gómez Corrales, Secretario del ayuntamiento de Álamo.

Su cuerpo fue velado en Bosques del Recuerdo en Xalapa y cremado.

Celia Castelán, la artista que se atrevía a pintar su mundo interior

Celia Blasina Castelán Vásquez, pero quien fue más conocida en el ámbito cultural como Celia Castelán, era nieta de artista veracruzano, Erasmo Vázquez Lendechy, referente de la escena artística en la entidad.

En Xalapa cursó el bachillerato y la universidad, combinando sus estudios con su profesión que era el arte.

De la mano de su prima Dafne, quien también es artista, crearon una línea de ropa exclusiva, denominada Tuna Creaciones.

Sus primeros trabajos, pintó artículos para vender, como huevos de avestruz, cajas de madera, fundas para almohadas, manteles, entre otros.

Celia creció rodeada de arte, de inspiración y con la posibilidad de tomar un pincel para mostrar un poco de su alma | Foto: Salma Lara / Diario de Xalapa

Al tener un amplio número de obras logró presentar sus cuadros en el Congreso del Estado, donde fue su debut como artista independiente.

“Casi ninguna está sujeta a una realidad visible, todas están inmersas en un multiverso propio, el cual inicialmente fue creado para mi hija, pero refleja mucho de mi interior, de mi realidad. De hecho eso es, de otra manera, si no me perteneciera, no podría brindarlo a los demás”, era la opinión que tenía la artista veracruzana de sus obras.

Su cuerpo fue velado en Bosques del Recuerdo en Xalapa y cremado | Foto: Salma Lara / Diario de Xalapa

Celia padecía una enfermedad autoinmune discapacitante, pero ello no era impedimento para tener periodos en los cuales poder seguir pintando.

Fue una de las artistas que se manifestó en contra de la destrucción de la "Serpiente Emplumada” (“Coatl”), considerada una pieza icónica del parque Natura en Xalapa, creada por Rocío Sagaón y Laura Navarro en el año 2007.

