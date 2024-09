Queen Sinfónico Vol. III en Xalapa con la OSX, Coro de la UV y Quinteto Britania

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), en conjunto con el Coro de la Universidad Veracruzana (UV) y el Quinteto Britania, presentará “Queen Sinfónico Vol. III”, un espectáculo que rendirá homenaje a la legendaria banda británica Queen.

¿Cuándo será el concierto Queen Sinfónico Vol. III en Xalapa?

Los conciertos se llevarán a cabo los días jueves 28 y viernes 29 de noviembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural Tlaqná, en Xalapa.

Cultura No solo en Xalapa, Boca del Río también cuenta con una representativa escultura ¡De Sirena!

Este tributo sinfónico promete transportar a los asistentes por un recorrido musical a través de los mayores éxitos de Queen, interpretados originalmente por el inolvidable Freddie Mercury.

Canciones del Queen Sinfónico Vol. III en Xalapa

Canciones icónicas como Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Radio Ga Ga, Barcelona y muchas más serán parte de esta experiencia única, que combina el poder del rock con la majestuosidad de la música sinfónica.

El programa incluirá piezas de álbumes legendarios como A Kind of Magic, Flash, Innuendo, Under Pressure y The Show Must Go On. Será una oportunidad única para que los melómanos, fanáticos de Queen y el público en general disfruten de un repertorio que ha dejado huella en la historia del rock.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic

Los conciertos se llevarán a cabo los días jueves 28 y viernes 29 de noviembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural Tlaqná, en Xalapa | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

A la OSX y al Coro de la UV, dirigidos por Jorge Cózatl, se unirán las voces solistas de Cynthia Toscano, Samantha Beltrán y José Antonio Fricke, bajo la dirección invitada de José Areán, junto al Quinteto Britania.

Esta fusión de orquesta, coro y quinteto de rock promete un espectáculo inolvidable, en el que se combinarán de manera magistral la fuerza vocal y la interpretación instrumental.

Vuelve a leer: Cambio fundamental para Orteuv: nuevo teatro les dará libertad para profundizar sus obras

Los boletos tienen un costo especial de 350 pesos más comisiones y están disponibles en diversos puntos de venta: la Tienda UV, el Museo de Antropología de Xalapa, la taquilla del Centro Cultural Tlaqná, así como en línea a través del sitio web de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.

No pierdas la oportunidad de vivir una noche inolvidable llena de música, nostalgia y energía. Queen Sinfónico Vol. III promete ser uno de los eventos más destacados de la temporada cultural en Xalapa.