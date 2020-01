Félix Márquez expondrá fotos sobre el éxodo centroamericano

Veracruz, Ver.- Félix Márquez, cofundador del colectivo Trasluz Photo y organizador del Festival Mirar Distinto, expondrá la muestra fotográfica Sin Ítaca que aguarde, en el Centro Cultural Casa Principal, en el puerto de Veracruz; la inauguración será el miércoles 15 de enero a las 19 horas con una actividad extra, un conversatorio con el artista visual.

La temática de la exposición refleja el éxodo centroamericano vivido hace dos años atrás en nuestro país. Por ello, la charla que el autor tendrá con César Rascón pretende promover la reflexión en torno a este fenómeno que repercute en nuestra cotidianidad e imaginario, ya que los migrantes no sólo forman parte de nuestros escenarios rutinarios, sino que también transforman nuestra realidad social.

Otro objetivo es motivar el diálogo directo con el público, quien conocerá, reconocerá o recordará los puntos de inflexión en estos asuntos.

Se pretenden crear puentes que permitan hablar sobre las distintas identidades y manifestaciones culturales, lo cual nutre nuestras cosmovisiones y demás maneras de explicarnos el mundo.

Félix Márquez actualmente colabora de manera independiente para la agencia global de noticias The Associated Press (AP). Su trabajo se ha publicado en medios internacionales como The New York Times, The Guardian, Washington Post, Los Angeles Times, El País, The Globe and Mail, Le Monde, AJ+ y una docena de medios y revistas nacionales.

Entre los intereses del fotógrafo sobresalen también los derechos humanos/Foto: Cortesía|Félix Márquez

Márquez se ha especializado en la cobertura de la guerra contra el narcotráfico en México, la migración, los derechos humanos y la infancia en Latinoamérica. Ha ofrecido talleres, conferencias y charlas en diversas universidades y museos en México. Sus fotografías se han expuesto de manera colectiva e individual en México, Noruega, Ecuador y Chile. Además, es autor del libro Testigo de la violencia, memoria gráfica del Veracruz contemporáneo, editado en 2018 con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.