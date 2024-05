Por primera vez, ¡habrá FILU en todo Veracruz! Conoce los detalles de la edición 29

Del próximo 10 al 19 de mayo se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU 2024) por primera vez con presencia en las regiones universitarias con presentaciones, exposiciones y actividades culturales y artísticas.

En el marco de los 80 años de historia de la Universidad Veracruzana, la institución celebrará con eventos académicos, culturales y deportivos en sus cinco regiones universitarias Xalapa, Veracruz -Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, dijo la Secretaria de Desarrollo Institucional de la UV, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora.

Te puede interesar: Murales de Xalapa son turismo cultural, te dejamos más de 5 opciones para conocer

"Son cerca de 160 eventos de gran formato y de alto impacto social los que se han programado desde marzo a diciembre de este año para honrar la trayectoria de esta institución educativa para darles voz a quienes han sido y continúan siendo parte de ella y a quienes han contribuido en la fundación, el progreso, la mejora continua y la construcción del prestigio de la máxima casa de estudios".

Cultura ¡Ya comenzó! 19a edición de Ambulante te espera con actividades gratuitas

Este año, la FILU tiene como temática central, "Las raíces y contribuciones de los destierros internacionales en México" con la presencia de España, Uruguay, Chile y Argentina, invitados de honor.

Judith Guadalupe Páez Paniagua, coordinadora general de la FILU, agregó que este año la feria tiene un toque especial por la celebración del 80 aniversario de la UV que tiene más de 66 mil estudiantes inscritos en más de 300 programas educativos en 25 municipios de la entidad.

En la edición 29 habrá presencia de 524 editoriales nacionales e internacionales.

"Por primera vez tendremos FILU en todo el estado de Veracruz", dijo y explicó que el programa general ya se puede consultar en la página www.uv.mx/filu.

En el marco de los 80 años de historia de la UV, celebrarán con eventos en sus cinco regiones: Xalapa, Veracruz -Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El tema central esta ocasión es exilios, pues México es un país que ha recibido las puertas abiertas para recibir a personas intelectuales, literatos, editores, periodistas y otros que se encuentran en situación límite, expuso.

El programa académico comprende la participación de intelectuales que hablarán sobre la problemática del exilio como protagonistas o descendientes de intelectuales que llegaron al país y forjaron su trayectoria académica y su vida en México.

Pelayo Vilar Puig, Pablo Silvio Yankelevich, Carmen Giral, Claudia de Buen Unna, Luis Rius Caso, Fernando Serrano Migallón, Claudia Fedora Rojas, entre muchos otros académicos que darán pauta para el objetivo central de preservar la memoria histórica y homenajear a quienes han contribuido al crecimiento del país desde sus campos de incidencia.

¿Qué actividades habrá en la Feria Internacional del Libro Universitario 2024?

En lo que respecta al programa artístico de la FILU 2024, la Orquesta Sinfónica de Xalapa abre con un concierto dedicado a España, Uruguay, Chile y Argentina, los Invitados de honor, en Sala Tlaqná Centro Cultural, mientras en el Foro Miguel Vélez Arceo, la Xalli Big Band presenta A corazón partio.

Del próximo 10 al 19 de mayo se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU 2024) | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Se tendrán 10 días de intensa actividad artística con la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana: el 11 de mayo, el dúo Agua y Flor en el Auditorio de la Facultad de Música, y la Orquesta Universitaria de Música Popular y Eneik Tango el 12 de mayo, así como el Mariachi Universitario el 13, el grupo Nematatlín el 14 de mayo, el Ballet Folklórico de la UV y Tlen-Huicani el 15, el Sexteto de Jazz Orbis Tertius el 1.

Asimismo, la Orquesta Tradicional Moscovita el 17, el Quinteto Britania con un Tributo a The Beatles el 18, la Orquesta Universitaria de Música Popular e Inside of the Moon, el 19 de mayo, con un Tributo a Pink Floyd, entre otros eventos musicales que conforman la cartelera.

La FILU 2024 ha preparado más de 400 actividades para público de todas las edades: talleres, actividades artísticas, cineclub, teatro, danza, presentaciones editoriales, conversatorios literarios, así como Jornadas FILU en las regiones universitarias: Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán.

Este año se prevé la asistencia de más de 45 mil personas para reflexionar y disfrutar en grande y llevarse muchos libros de la FILU.

Doctorado honoris causa y medallas al mérito de la Universidad Veracruzana

Como cada año, en el contexto de la FILU, la Universidad Veracruzana entregará el Doctorado Honoris Causa a María Rojo, una de las actrices más influyentes de su generación y a Alicia de Alba por su trabajo en el ámbito de la investigación educativa.

El Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento institucional que otorga el pleno del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana a quienes han contribuido con su hacer y quehacer a la formación de generaciones de académicos e investigadores, así como al enaltecimiento del arte, la cultura y la identidad nacional en terrenos particulares como el cine.

Como cada año, en el contexto de la FILU, la Universidad Veracruzana entregará el Doctorado Honoris | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

La Medalla al Mérito Universidad Veracruzana es el galardón que la Máxima Casa de Estudios entrega a la excelencia con el cual honra los aportes en el arte, la ciencia y el humanismo. La entrega de este reconocimiento se remonta a 1999 y desde entonces se otorga en el marco de la FILU-UV.

El 13 de mayo a las 17:00 horas, FILU 2024 reconoce en esta emisión a Efrén Mezura Montes en el ámbito estatal, por sus aportaciones en las áreas de Inteligencia Computacional Aplicada y Ciencias de la Computación.

En el ámbito nacional, la Universidad Veracruzana entrega la Medalla a Guillermo Barclay Galindo por las aportaciones que desde las artes plásticas ha realizado a las diversas disciplinas artísticas. También en el ámbito nacional, Selma Ancira es acreedora a la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana por la trascendencia de su trabajo en traducción literaria. Emilio Kourí recibe este año el galardón por su trabajo en las Humanidades, particularmente Historia, con énfasis en el campo mexicano y la economía agrícola.