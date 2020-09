Ferias y festivales: actividades culturales a un click

La pandemia de Covid-19 obligó a modificar el formato de las actividades culturales del país. La mayoría se trasladó a las plataformas digitales que, lejos de ser una desventaja, la versión en línea de los festivales de artes y las ferias literarias ponen al alcance de un solo click, y desde la comodidad del hogar, a autores y artistas como Mario Vargas Llosa o la compañía catalana La Fura dels Baus, ante un sinnúmero de espectadores que de manera presencial sería difícil conjuntar.

Uno de los encuentros más esperados era el Hay Festival, que desde 2016 se realiza en Querétaro; y que por primera vez ofreció toda su programación de manera gratuita en línea, lo que aumentó significativamente las cifras de público presente.

Se reunirán destacados personajes del periodismo, la música y la cultura / ESPECIAL

En la cartelera del festival, del 2 al 7 de septiembre, estuvieron los premios Nobel Paul Krugman (Economía, 2008), Mario Vargas Llosa (Literatura, 2010) y Malala Yousafzai (Paz, 2014). Además de los escritores internacionales Paul Auster (Premio Príncipe de Asturias, 2006), Siri Hustvedt (Premio Princesa de Asturias, 2019), Mónica Ojeda, Elena Poniatowska, Antonio Scurati, Camila Sosa Villada, Irene Vallejo, Juan Villoro e Ida Vitale. La presentación del libro “Quijote (2020) de Salman Rushdie fue una de las actividades que tuvo gran éxito.

Todas las charlas de autores y especialistas fueron transmitidas en vivo y de manera gratuita, al igual que los conciertos como el de Julieta Venegas.

Cervantino

Para octubre, la programación de la edición del 48 Festival Internacional Cervantino se transmitirá por la página oficial del FIC y de la Secretaría de Cultura federal, también de manera gratuita. Aunque el encuentro se redujo a cinco días y los invitados de honor, Cuba y Guerrero, cancelaron su participación, el festival ofertará 27 espectáculos escénicos, 12 exposiciones, dos instalaciones y 11 actividades académicas con transmisiones diferidas, en vivo.

Agenda las actividades del @cervantino #48FIC y disfruta de #ElEspacioQueNosUne ❤️ #CervantinoEsContigo 📲 click aquí https://t.co/ZR2fCr6UBH pic.twitter.com/FIVcG4CO9J — Guanajuato México (@guanajuato) September 3, 2020

De manera exclusiva a través de Live from London, un festival europeo de música vocal, se presentarán artistas internacionales como Voces8, Stile Antico, The Gesualdo Six y Chanticleer. Además, Sara Correia, representante de la nueva generación del fado portugués; Catrin Finch and Seckou Keita, quienes unen la música de Reino Unido y Senegal, y el cantautor Seth Glier, quien está revolucionando la música independiente.

En tanto, la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes regresará al Festival con el estreno de “Ascanio in Alba”, de Wolfgang Amadeus Mozart, una de sus obras menos representadas. También el Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) , bajo la batuta de José Luis Castillo, presentará la ópera radiofónica “Don Perlimplín”, de Bruno Maderna, inspirada en la tragicomedia homónima de Federico García Lorca.

Te invitamos a revivir este domingo La Favorita, de Gaetano Donizetti, ópera que pertenece al subgénero “grand opéra”, que se caracterizó por ser un espectáculo de grandes proporciones.



⌚ 17 h



FB: https://t.co/nYAXWd0h2I#ViveLaÓperaVive#ContigoEnLaDistancia pic.twitter.com/bfKO25v2Nw — Compañía Nacional de Ópera (@OperaINBAL) September 2, 2020

En esta edición digital se celebrarán los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven con el homenaje de la Compañía Nacional de Danza titulado “Beethoven en la Intimidad”, obra para la que se convocaron a 11 coreógrafos de trayectoria.

Letras online

Las ferias literarias son de las más afectadas debido al confinamiento, por lo que la mayoría decidió aterrizar en las plataformas digitales para no perder su programación y público.

Tal fue el caso de la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, que del 28 de agosto al 6 de septiembre, llevó a cabo 300 eventos, teniendo a Rusia como país invitado de honor además de llevar como eje temático la Inteligencia Artificial.

La Feria Universitaria del Libro FUL te invita a conocer los #LibrosParaImaginar que la #FUL33virtual #LaFeriaDeTodos tiene para ti. pic.twitter.com/13OjtEoPCT — UAEH (@UAEH_OFICIAL) August 30, 2020

Igualmente, la Feria Internacional del Libro y Festival Cultural Universitario de Guanajuato fue totalmente virtual del 22 al 30 de agosto. Se programaron más de 120 actividades, entre charlas, conferencias, presentaciones editoriales, sala de cine, ciclos de lectura y talleres para público general.

En los primeros días de este mes de septiembre se realizó la Feria Nacional del Libro de Puebla que pudo seguirse a través de Radio BUAP y donde se presentó el libro digital 2020, el año en que todo cambió. Testimonios y reflexiones sobre la pandemia.

Del 1 al 5 de septiembre, la 33 Feria Nacional del Libro de la @BUAPoficial reúne a novelistas, ensayistas y académicos en una edición digital vía #FBLive de @radioBUAP



Sobre autores, presentaciones y eventos, consulta https://t.co/SySWGWc8ky#Fenali2020 #LibrosQueAcompañan pic.twitter.com/EKUXcH9kvy — FENALI BUAP (@fenalibuap) September 2, 2020

Mientras que la Feria Internacional del Libro del Estado de México, está programada para fin de mes (25 de septiembre al 5 de octubre) a través de plataformas digitales.

Y de la gran feria de literatura en México, Raúl Padilla, presidente del comité organizador de la FIL, anunció en junio que la fiesta literaria sí se realizará y buscará dividir la programación en varias sedes alternas a fin de no provocar conglomeraciones de espectadores. SE espera que se celebre su edición 34, del 28 de noviembre al 6 de diciembre. En meses pasados se debatió sobre las opciones para realizar el mayor encuentro literario debido a la pandemia. Algunas editoriales no tienen contemplado asistir de manera presencial, pero hasta el momento no todo está dicho. En 2019, la feria reunió a 800 mil personas por lo que para este año se tomarán medidas sanitarias estrictas ante la nueva normalidad.

Aquacinema

Para los amantes del séptimo arte, como principal encuentro artístico está el Festival de Cine de Guanajuato que este año optó por un formato híbrido. Del 18 al 27 de septiembre ofrecerá funciones en salas tradicionales de San Miguel de Allende e Irapuato además de optimizar las transmisiones vía streaming.

En este mismo encuentro se colocará una pantalla en la presa La Olla de la Ciudad de Guanajuato, en lo que será un Aquacinema, que tendrá una capacidad de 30 lanchas, con cuatro personas cada una, en cada función.

El 24, 25 y 26 de septiembre podrás disfrutar del Aquacinema GIFF en la Presa de la Olla en Guanajuato Capital.



¿Te gustaría asistir? Este viernes te diremos cómo reservar. Pendiente de nuestras redes 🎬 pic.twitter.com/NFNqm6mABl — Guanajuato Film Fest (@giffmx) September 2, 2020

Para cerrar el año se espera el Festival de Cine de Morelia, del 28 de octubre al 1 de noviembre, con la apuesta de realizarlo de manera presencial bajo las medidas sanitarias establecidas por el gobierno.





