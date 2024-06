Fernanda brilla en el arte y la música; representará a Veracruz como “Señorita Cultura, Fiesta y Tradición”

Veracruz, Ver.- A sus 15 años, Fernanda toca el violín, la guitarra, el piano, es pintora nata, le gusta la danza y será la representante del ballet Telpochcalli en el Octavo Festival Internacional de Representaciones y Tradiciones Culturales Fiesta en América que se celebrará en Colombia del 2 al 9 de julio donde participara como la “Señorita Cultura Fiesta y Tradición”.

¿Quién es Fernanda Atala Hernández Rolón?

En entrevista para Diario de Xalapa, Fernanda Atala Hernández Rolón destaca que siempre se ha sentido atraída por el arte, la danza y la pintura, pues desde muy pequeña empezó a trabajar en algunos cuadros, como una manera de juego, pero se convirtió en una de sus más grandes pasiones.

Asegura que es muy buena pintando y dedica varias horas al día a esta actividad, la cual es apoyada por sus padres ya que los materiales son algo costosos.

La música también es parte de su vida, pues con 15 años toca varios instrumentos como el violín, el piano, la guitarra y también quiere aprender el bajo | Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

“Me gusta mucho el arte, la danza y mi pasatiempo favorito es la pintura, soy muy buena haciendo cuadros, dibujos, tengo mi recámara llena de cuadros, empecé a pintar como a los siete años”, expresa.

La música también es parte de su vida, pues con 15 años toca varios instrumentos como el violín, el piano, la guitarra y también quiere aprender el bajo.

Explica que aprendió a tocar el violín, un año antes de festejar sus XV años porque no quería ser la típica quinceañera que hace un baile moderno, sino que quería sorprender a sus invitados tocando algún instrumento y optó por el violín, que no es tan común.

En tanto la guitarra y el piano empezó a tocarlos de solo ver como lo hacían los demás, pues no recibió ninguna clase particular.

“Se tocar el violín, la guitarra, el piano y quiero aprender el bajo. El violín lo aprendí porque venía mi fiesta de XV años y quería tocar algo, en vez de bailar porque me daba pena, preferí aprender el violín, el piano aprendí a tocarlo solita, mi tio tiene uno en su casa y ahí le fui moviendo hasta que le agarré la onda igual que la guitarra”, afirma.

Reconoce que en algún tiempo pensó en modelar, pero prefirió dedicarse a sus estudios y fue hasta hace unos meses que fue invitada por el ballet Telpochcalli, del que es parte, para llevar la representación como la imagen del grupo de danza y participar como la “Señorita Cultura Fiesta y Tradición Fiesta Americana”.

Por esta razón, empezó a tomar clases de modelaje para participar en el certamen donde habrá representación de otras jovencitas que acompañarán a los grupos de ballet que se concentrarán en el evento.

Reconoce que en algún tiempo pensó en modelar, pero prefirió dedicarse a sus estudios | Foto: Cortesía / Familia de Fernanda Atala Hernández Rolón

“En algún tiempo si pensé en el modelaje, pero estaba muy chiquita y ahora justo estoy tomando clases de modelaje porque me invitaron a participar como representante del ballet, soy parte de él porque también bailo, pero pues ahora soy la imagen y me van a calificar vestido regional, de noche y en traje de baño y realmente yo no sabía nada de esto, es nuevo y estoy muy emocionada, tengo el apoyo de mis papás por supuesto”, dice.

Fernanda cursa el segundo semestre de bachillerato y en los últimos meses, ha dedicado su tiempo entre la escuela, sus tareas, sus clases de modelaje y sus obligaciones en casa, ya que ayuda a su mamá con los quehaceres del hogar.

Menciona que le gusta mucho la escuela y se considera buena estudiante, por lo que una vez que concluya sus estudios de bachillerato pretende profesionalizarse en el área de animación 3D y Arte Digital, carrera que solo está disponible en el estado de Puebla.

Pretende profesionalizarse en el área de animación 3D y Arte Digital, carrera que solo está disponible en el estado de Puebla | Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

¿Cuándo viajará al Festival Internacional de Representaciones y Tradiciones Culturales Fiesta en América?

El Octavo Festival Internacional de Representaciones y Tradiciones Culturales Fiesta en América se celebrará en Colombia del 2 al 9 de julio donde habrá representación de grupos de danza de países como Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y México.

De México, sólo dos grupos de ballet están considerados para participar, como es el Ballet Telpochcalli que encabeza el maestro Omar Octavio López Miranda.