La esquina del chilaquil está de luto, fallece Doña Chayito

La tarde de este miércoles 13 de mayo se reportó a través de las redes sociales la muerte de doña Chayito, famosa por crear “La esquina del chilaquil“, negocio ubicado en la esquina de la calle Alfonso Reyes y Avenida Tamaulipas en la colonia Condesa en la Ciudad de México.

La noticia conmocionó a muchos capitalinos, pues el sabor de sus tortas era inigualable, su puesto de la esquina fue visitado por grandes personalidades del espectáculo, la cultura y la política. Gente de todas partes de la CDMX y extranjeros hacían a diario grandes filas para conseguir una torta de chilaquiles rojos o verdes, con cochinita, pechuga empanizada o milanesa.

Imagen tomada de las redes sociales de La Esquina del Chilaquil





En un video en redes sociales, su hija habla sobre lo que le decía su madre antes de irse de este plano, entre las cosas que menciona son: “el día que yo llegue a faltar, no quiero que te pongas a llorar, quiero que le eches ganas, quiero que te pongas chingona porque pendeja no me sirves”.

En el video también menciona que doña Chayito, le pidió a su hija que le echara muchas ganas, que nunca viera el puesto como negocio, que lo viera como parte de ella y que siguiera atendiendo a la gente como siempre, con amor.





¿Quieres ser el primero en leer nuestro contenido gastronómico?

¡Suscríbete ➡️ AQUÍ y recíbelo cada 15 días!