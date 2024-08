Gerardo Vargas expone “Inteligencia natural”, referencia e invitación a volver a lo tradicional

El artista con trayectoria Gerardo Vargas, quien tiene a la gráfica como “medio para exhibir y difundir ilustraciones que cuentan historias, anécdotas, metáforas y todo tipo de fantasías que se le ocurren”, reflexiona en su obra más reciente sobre la Inteligencia Artificial (IA) y la robotización.

¿De qué trata la exposición Inteligencia natural?

“Inteligencia natural” es el nombre de la exposición exhibida en la Galería de Arte Contemporáneo de la USBI-Boca del Río, en la cual reúne serigrafía, dibujos e ilustraciones realizadas para productos editoriales.

Cultura JEX tendrá nuevas esculturas: creadoras las donarán para aumentar el patrimonio artístico

Con el título dice hacer referencia al “boom” de la IA y los recursos digitales, en el sentido de revalorizar lo que es como artista, con un interés personal por seguir la línea tradicional.

“He procurado mantener el oficio tal como lo aprendí, yéndome a la estructura del dibujo, a la composición, a la sección áurea, a la geometría. Hago el dibujo a partir de las entrañas”, expresa en entrevista.

Sin importar si son figuras humanas, construcciones o paisajes, dice apostar por continuar en la estructura compositiva mencionada.

Su nueva muestra, inaugurada el 15 de agosto, afirma es un encuentro consigo mismo y la necesidad de mantenerse lejos de las herramientas que la tecnología tiene para los artistas.

El artista con trayectoria Gerardo Vargas reflexiona en su obra más reciente sobre la Inteligencia Artificial (IA) y la robotización | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

En una crisis existencial de su oficio -narra- tuvo acercamiento a “Juan Cristóbal” de Romain Rolland, Premio Nobel de Literatura, donde conoció a músico que no se deja corromper ni por el dinero ni por la fama.

“Yo tenía 30 años y fue muy motivacional, pese a las dificultades, el personaje seguía haciendo su música. Fue una toma de conciencia y de decisión por la absoluta pasión por el oficio creativo”.

Cultura Rodrigo Ímaz interviene la Pérgola Olmeca del MAX con balones ponchados

Ese libro, añade, es un referente importante porque sumado a algunas circunstancias de aquella etapa, se reforzó lo que es como artista: “Retomé el trabajo con mucha fuerza y hasta estos días continúo de la misma manera”.

Gerardo Vargas expresa estar agradecido con el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, pues forma parte de la institución como productor.

“No me he visto en la necesidad de distraerme de dibujar. Soy muy afortunado de que la UV me pida trabajos para sus revistas y durante ocho años estuve a cargo de la imagen en la Feria Internacional de Libro Universitario”.

¿Cuál es la perspectiva en el arte de Gerardo Vargas?

Gerardo Vargas recuerda que desde los cinco años, cuando su mamá le dio sus primeros cuadernos, su manera de concebir el entorno es la misma.

“Desde niño, el vehículo del sarcasmo, del humor negro, sigue presente, ahora reforzado, para bien o para mal, con reglas, estructura y mayor estudio”, dice quien desde los 18 años no deja de producir ya de manera formal.

El artista se ha caracterizado por hacer obra propia y por encargo, ya sea para cartel, el área editorial o televisión; a veces interviene ropa y hace instalaciones, pero, subraya, la base es el dibujo. El eje de su obra es el viaje, físico, interior y de todo tipo.

Gerardo Vargas recuerda que desde los cinco años, cuando su mamá le dio sus primeros cuadernos, su manera de concebir el entorno es la misma | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

A quienes estén en Boca del Río o planeen visitar el lugar, los invita a conocer “Inteligencia natural”, la entrada es libre.

También convoca a acercarse a los libros y a las novedades editoriales. Actualmente promueve el poemario “Algunos pájaros no vuelan”, texto de Dalí Corona e ilustraciones de su autoría. Publicado por la Secretaría de Cultura de Veracruz, el volumen forma parte de la colección “Agua Clara”.