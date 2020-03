Giacomo Puccini, “gran terrorista emocional”: Patrón de Rueda

Xalapa, Ver.- “Yo siempre describo al compositor italiano Giacomo Puccini como un gran terrorista emocional, porque sabe cómo cimbrar al público”, declaró Enrique Patrón de Rueda, quien mañana a las 20:30 y el sábado 14 a las 19 horas dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Xalapa en la presentación operística de Tosca, en la sala de conciertos del complejo cultural Tlaqná.

En conferencia de prensa, Patrón de Rueda, quien es reconocido como uno de los más experimentados directores de ópera mexicanos de la actualidad, expresó que Tosca “no solo sigue más vigente que nunca, también preserva su lugar entre las 10 óperas más taquilleras del mundo por contener una gran cantidad de emociones y de situaciones dramáticas y románticas de todos los colores, subrayadas maravillosamente con la música de Puccini, una música que no tiene edad, no envejece y sigue impresionando. Se trata de una obra perfecta a la que no le sobra nada”.

En compañía de la soprano María Katzarava, el tenor César Delgado y el barítono Óscar Velázquez, el director invitado precisó que aunque lo ideal habría sido presentar Tosca (versión concierto) en un teatro, Tlaqná “es una sala maravillosa, y tocar con la Sinfónica de Xalapa es un honor y un placer, por la capacidad que los músicos conservan de impresionarse con la música que están tocando”.

María Katzarava también manifestó su entusiasmo por volver a la capital del estado tras poco más de 10 años, cuando apenas hacía sus “pininos”. Hoy, ella es una figura internacional que ha interpretado el rol de Tosca en diferentes teatros, algo que no sucede con César y Óscar, pues aunque ya tienen trazada una trayectoria, será su debut con los personajes asignados, situación que, dijeron, los mantiene muy contentos; en el caso de César aún más, porque será bajo la batuta de quien considera “un padre musical”.

La soprano destacó que Patrón de Rueda ha apoyado a los jóvenes cantantes mexicanos y le ha dado muchísimo a la ópera, en ese sentido, la audición también tendrá un carácter festivo, pues el director celebra cuarenta de años de carrera profesional, en tanto otro de los invitados, el Coro de la Universidad Veracruzana, suma 70 años en el camino de la música.

Con Rey Alejandro Conde, director de Grupos Artísticos de la UV, los visitantes extienden la invitación a no perderse el gran melodrama trágico de Tosca, cuyo trasfondo histórico y político le da también una atemporalidad relacionada con el abuso de poder y conseguir lo que se quiere. El argumento combina amor, intriga, violencia, pasión y muerte. Se trata de una historia de engaños y dudas. Nada parece honesto y directo; incluso el amor es perturbado por los celos.

Quienes estén interesados en asistir, también están convocados a las pláticas previas a las funciones. La de mañana estará a cargo de Alfonso Colorado y la del sábado será con Rubén Flores.

Para más información, puede consultar el sitio oficial www.orquestasinfonicadexalapa.com o en Facebook: Orquesta Sinfónica de Xalapa.