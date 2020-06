Hasta las faldas del Cofre de Perote llega "Cuentos para conejos"

Xalapa, Ver.- En la pequeña comunidad El Conejo, en las faldas del Cofre de Perote, familias completas escuchan cuentos y leyendas a través de audios de WhatsApp o el altavoz del pueblo. Se trata de historias contadas por mediadores de lectura y narradores orales mexicanos y de España, Islas Canarias, Chile, Argentina y Noruega, quienes tienen la misión compartida de acompañar a los niños durante la contingencia sanitaria por Covid-19. Cuentos para Conejos, iniciativa de Arely León Sánchez, es la manera que la profesora y escritora halló para no frenar una labor literaria que realiza desde hace 10 años en aquella localidad veracruzana, donde lo único que hay para acercarse a los libros es una pequeña biblioteca en la escuela primaria.

“En El Conejo no hay casos de Covid, afortunadamente, pero está cerrado el acceso a cualquier persona que no habite allí. Antes de la emergencia sanitaria iba los fines de semana, pero tuve que suspender mis visitas. Sin embargo, los chicos me pedían cuentos y WhatsApp fue la alternativa”, compartió en entrevista quien es directora del Festival Internacional de Narración Oral Itinerante Una montaña de cuentos abraza a las comunidades.

De Cuentos para Conejos, la gestora cultural precisa que se trata de un ejemplo de trabajo en equipo, de empatía y solidaridad, pues concretarlo “no habría sido posible sin el apoyo de las familias, de una comunidad que construye en pro de su propio bienestar”, indicó.

Además, la cuentacuentos acepta sentirse muy agradecida con todos los narradores que se han sumado, porque después de unos días de iniciado el programa, lanzó una convocatoria con alcances insospechados.

“Estoy muy sorprendida porque me empezaron a llegar audios de narradores profesionales de distintas partes del mundo. Incluso la Universidad de La Plata, Argentina, me dio acceso a material muy valioso”, agregó.

Con Cuentos para Conejos, aproximadamente 30 niños y 12 familias escuchan diariamente una historia por la mañana y otra por la tarde. Las narraciones son cortas, de entre 5 y 10 minutos, después los niños hacen dibujos y textos; algunos hasta tienen sus libretitas donde llevan el control de lo que han escuchado.

El objetivo, puntualiza, “es transmitir, relatos, poemas, mitos, leyendas, adivinanzas y retahílas que aminoren los miedos y la angustia de estos días de aislamiento, además de seguir impulsando el gusto e interés por la lectura y escritura entre los niños”.

Arely León Sánchez, quien radica en Xalapa, da a conocer que este programa continuará mientras dure el confinamiento, por lo cual hace un llamado a la sociedad, a las autoridades e instituciones “a mirar nuestros entornos y descubrir que todos podemos contribuir con algo en la construcción de una mejor sociedad”, agregó.

Quien esté interesado en unirse puede visitar en Facebook Cuentos para Conejos y dejar un mensaje.