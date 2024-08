¡Tradición y sabor! Te contamos la historia de la nevería que está por cumplir un siglo en Veracruz

Veracruz, Ver .-Con una historia que se remonta a 1932, la Nevería Yucatán se ha mantenido como un símbolo de tradición y sabor en el Parque Zamora del Centro Histórico de Veracruz. Fundada por Ignacio Vázquez Martínez, quien le dio el nombre en honor a su tierra natal, Yucatán, este negocio familiar ha perdurado a lo largo de las décadas, pasando de generación en generación.

Pedro Segura Quezada, bisnieto del fundador, relata con orgullo la trayectoria del negocio al ser el primer de este tipo en el puerto de Veracruz, con 93 años en la vida de los jarochos.

“Siempre se ha ubicado en el parque Zamora del Centro Histórico de Veracruz”, menciona. La nevería fue heredada primero a Reina Vázquez, abuela de Pedro, y posteriormente a Ignacio Segura Vázquez, su padre, quien continuó con la tradición familiar.

¿Cuál es la historia de la nevería Yucatán en Veracruz?

Actualmente, Pedro combina la administración de la Nevería Yucatán con su trabajo como maestro en la licenciatura de gastronomía en tres universidades. Además, dirige una empresa de repostería que abastece a diversos restaurantes, lo que le permite seguir innovando en el negocio familiar.

“Desde los años 90, a mi abuelita le gustaba el Rock and Roll y desde que ella estaba a cargo implementó los bailes”, recuerda Pedro, explicando cómo han mantenido viva esta tradición. Aunque los eventos se suspendieron por un tiempo, en los últimos años han sido rescatados, y ahora se realizan todos los sábados de 6 de la tarde a 9 de la noche.

La Nevería Yucatán fue la primera en establecerse en el Parque Zamora, seguida por otras como Alaska y Xochimilco, que no lograron perdurar.

“Posteriormente abrieron las neverías Alaska y Xochimilco, pero no sobrevivieron”, comenta Pedro, subrayando la resiliencia de su negocio en un entorno cambiante.

Con un enfoque en la preservación y mejora, Pedro, quien es licenciado en gastronomía, decidió estudiar la historia de los helados y la evolución de las nieves en Veracruz, algo muy tradicional en esta ciudad.

“Me propuse actualizar la carta del negocio, mejorando las recetas, pero sin afectar el sabor y los sabores que nos heredó nuestro bisabuelo”, explica, detallando cómo ha expandido la oferta.

¿Qué sabores de helados se ofrecían antes en la nevería Yucatán?

Originalmente, la nevería ofrecía nueve sabores, entre ellos coco, vainilla, chocolate, guanábana, crema de elote y limón. “La consentida de los clientes fue siempre la nieve de vainilla”, afirma Pedro. Hoy en día, la nevería ofrece 25 sabores diferentes, además de postres como el banana split.

Uno de los productos más emblemáticos de la Nevería Yucatán es el flotante, una combinación de nieve de limón con soda, que sigue siendo un favorito entre los clientes.

A medida que la ciudad ha crecido, también lo ha hecho la clientela de la nevería, adaptándose a las nuevas realidades urbanas, afirma.

“En un inicio, nuestros clientes eran de la zona centro, pero ahora ofrecemos servicio a domicilio para llegar a las familias que viven en la periferia”, señala Pedro.

Norma Herrera, una vendedora de la zona, ha sido testigo de la permanencia de la Nevería Yucatán a lo largo de los años. “Desapareció la nevería La Alaska y solo ha sobrevivido la Yucatán”, comenta, subrayando la estabilidad y resiliencia del negocio frente a los cambios en el entorno.

Norma también resalta cómo la nevería ha mantenido su esencia a lo largo del tiempo. “Eran parejas de esas épocas, sigue igual, lo único que ha cambiado es que ponen el baile los sábados, con Rock and Roll”, agrega, mencionando que la tradición de disfrutar de un helado los domingos sigue vigente.

“Antes lo tradicional era la nieve de limón con Coca-Cola, ahora me dicen que la nieve de elote es muy rica”, comenta.

La reciente remodelación del Parque Zamora ha jugado un papel importante en atraer a los clientes de vuelta a la nevería | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Norma recuerda también el legado familiar detrás de la nevería. “Hasta donde yo sé, es que los papás de don Pedro fueron quienes le dejaron el negocio”, señala, mientras destaca la continuidad que ha permitido a la Nevería Yucatán mantenerse como un referente en la comunidad.

La reciente remodelación del Parque Zamora ha jugado un papel importante en atraer a los clientes de vuelta a la nevería. “Ahora ayudó mucho que el parque fue remodelado, dentro de lo que cabe todavía inspira confianza a los ciudadanos, para que vengan aquí”, afirma Norma, quien destacó la importancia del entorno en la permanencia del negocio.

A pesar de los desafíos y cambios, Pedro Segura Quezada ve el futuro con optimismo. Su pasión por la gastronomía y el compromiso con la calidad aseguran la continuidad del legado familiar. “Me aseguré de que las mejoras no afectaran el sabor y los sabores que nos heredó nuestro bisabuelo”, platica Pedro.

Con 93 años de historia, la Nevería Yucatán sigue siendo un lugar donde la comunidad de Veracruz se reúne para disfrutar de un helado y recordar los buenos tiempos. La tradición, combinada con la innovación, ha permitido a este negocio familiar perdurar a lo largo de casi un siglo.

Pedro Segura Quezada, con su formación en gastronomía, ha sido fundamental en la evolución de la Nevería Yucatán. Al profundizar en la historia de los helados, Pedro ha logrado modernizar el negocio sin perder la esencia tradicional que lo caracteriza.

“Yo me tuve que adaptar como licenciado en gastronomía, estudié cómo fue la historia de los helados, la evolución de las nieves tradicionales en Veracruz y me propuse actualizar la carta del negocio”, explica. Esta adaptación no solo ha permitido ampliar la oferta, sino también mantener la calidad que los clientes esperan.

La tradición, combinada con la innovación, ha permitido a este negocio familiar perdurar a lo largo de casi un siglo | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

La Nevería Yucatán no solo es un negocio, sino un punto de encuentro para la comunidad veracruzana. A lo largo de los años, ha sido testigo de innumerables historias y momentos compartidos entre amigos y familias que han hecho del parque Zamora su lugar predilecto para disfrutar de un helado.

“Eran parejas de esas épocas, sigue igual”, señala Norma, quien ha visto cómo la nevería ha resistido el paso del tiempo. Este lazo con la comunidad ha sido clave para su longevidad.

Pedro Segura Quezada tiene planes de continuar expandiendo la oferta de la Nevería Yucatán, adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin perder la esencia que ha mantenido el negocio durante 93 años.

Pedro, quien es licenciado en gastronomía, decidió estudiar la historia de los helados y la evolución de las nieves en Veracruz | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Veo con optimismo el futuro del negocio, confiado en que las nuevas generaciones continuarán con el legado familiar”, menciona Pedro. Con un enfoque en la calidad y la tradición, la Nevería Yucatán se prepara para seguir siendo un referente en la ciudad de Veracruz por muchos años más.