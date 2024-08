Delfino tiene 5 décadas con una misión: usar su arpa para llevar el son jarocho por el mundo

Veracruz, Ver.- Aún con una infancia difícil donde a corta edad empezó con responsabilidades, Delfino Vicente Guerrero Torres aprendió a tocar el arpa sin imaginar que se convertiría en su compañera en las últimas cinco décadas con la que llevaría el son jarocho a más de 20 países en el mundo.

¿Cuá es la historia del arpista Delfino Vicente Guerrero Torres?

Hijo del gran Delfino Guerrero creador del grupo “Los Tigres de la Costa” que este noviembre cumplirá 70 años, Delfino Vicente Guerrero Torres heredó los dotes artísticos de su padre cuando a los nueve años quiso aprender a tocar el arpa.

En entrevista para Diario de Xalapa, relata que aunque su padre tuvo una época de gloria, un tiempo la situación se complicó debido a que tuvo que ser amputado de ambas piernas y durante la recuperación junto con su madre, tuvo que asumir responsabilidades siendo muy pequeño.

Comenta que cuando externó su deseo por aprender a tocar el arpa, en muchas ocasiones su padre lo evadió debido a que se trataba de un instrumento caro.

“Mi papá tocaba guitarra, jarana y arpa, cuando le dije que yo quería tocar el arpa me evadía porque es el instrumento más caro, mi niñez fue difícil porque a mi padre le amputaron las piernas cuando yo tenía cinco años, en un hogar cuando hay una persona discapacitada la vida de da un giro, yo me encargaba de apoyarlo, cargando su guitarra, apenas tenía como seis o siete año y al mismo tiempo iba a la escuela, tomaba clases de baile con los hermanos Torres y mi mamá se convirtió en el pilar, apoyando a mi padre”, expresa.

Recuerda que sus primeros juguetes fueron la jarana, el arpa y la guitarra por lo que una vez que su padre se rehabilitó se metió de lleno en la música, cosa que le permitió tener algunas ventajas escolares y con amigas.

“Como niños juegas con el arpa, pero cuando tenía quince años, algunas amigas me empezaron a invitar para que tocara en sus fiestas, los maestros me pedían que le llevará serenata a sus novias, entonces comprendí que en mis manos tenía un arma poderosa, el instrumento me daba puntos con los maestros”, dice.

Más tarde ingresó en la Escuela Municipal de Bellas Artes Veracruz (EMBA) donde actualmente es profesor de música, impartiendo clases de arpa en un taller de música folclórica. También es parte de la Secretaría de Educación de Veracruz donde participa en la dirección de actividades artísticas.

¿Qué presentaciones tendrá el arpista Delfino Vicente Guerrero Torres?

La música le ha permitido viajar a diferentes países, tocando el arpa y representando a México en naciones como Chile, Guatemala, Colombia, Brasil, Francia y otras. Próximamente tendrá una gira por París donde participará con el ballet “Santander” perteneciente al Tecnológico de Reynosa, Tamaulipas.

“El año pasado que cumplí los 50 años celebramos con un concierto en Guatemala, otro en Colombia, en agosto estaremos en Bogotá en el encuentro de arpas, septiembre vamos a estar en las fiestas patrias de McAllen, Texas donde estaremos tocando en la embajada de México, en octubre estaremos en Paris con el ballet Santander, tenemos una actividad internacional fuerte, promoviendo la música jarocha”, destaca.

Delfino Vicente Guerrero Torres aprendió a tocar el arpa sin imaginar que se convertiría en su compañera en las últimas cinco décadas | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Asegura que la música ya era su misión y ahora se encarga de promoverla y enseñarla a las nuevas generaciones.

“Yo no sabia que tenia ya destinada esta misión, al nacer en una cuna de músicos no nos queda que, si vas a seguir la música, debes conservarla en su estructura original, difundirla para que la gente la conozca y enseñarla para que los jóvenes empiecen a tocar”, puntualiza.

Finalmente el maestro Guerrero, señala que en noviembre de este año la agrupación “Los Tigres de la Costa” cumplirá 70 años de su fundación por lo que piensa festejar con un concierto en memoria de su padre y de los que han hecho posible su preservación.