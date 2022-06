Inicia festival Paax en Riviera Maya

Un abanico de música clásica, contemporánea y moderna que se conjuga con danza en todos los estilos es la oferta del Festival Paax que inició anoche en la Riviera Maya y permanecerá hasta el 3 de julio con un programa de 100 artistas internacionales de 20 países, cinco ballets y cinco estrenos mundiales.

“Estaremos viendo en estos cinco días lo que veríamos en una temporada de seis meses, así que está todo concentrado aquí de gran calidad, todos los músicos son líderes, y creo que cada proyecto que presentamos merece una conferencia propia”, refirió en conferencia de prensa virtual Alondra de la Parra, directora de orquesta y fundadora del festival que tiene su origen en la Orquesta Imposible, integrada en 2020 por una treintena de músicos de 14 nacionalidades.

Una de las funciones estelares del festival es el estreno de la composición La sinfonía imposible, creada ex profeso por Arturo Márquez, quien también colaboró en 2020 con La Orquesta Imposible al donar todos los derechos de su pieza Danzón No. 2 para grabarla y difundirla a través del proyecto.

“Esta alianza que hemos tenido con Alondra durante este tiempo ha sido creativa de mucho buscar y encontrar nuevas maneras de hacer arte juntos. Esto de La sinfonía imposible no había manera de decir que no por su grandeza y nos habla de que tenemos que buscar una posible solución a estas realidades como el cambio climático, la empatía, la violencia, y la música es una opción”, declaró Arturo Márquez.

Del programa destaca la presentación de Pacho Flores y Leo Rondón, Cantos y Revueltas; la música de Abbey Road de The Beatles en una versión para violín y orquesta interpretado por Aleksey Igudesman. Otro estreno será The Silence of Sound, en el que Alondra de la Parra y Chula the Clown colaboran en un espectáculo escénico, baile y música.

En las actividades de danza está el director y coreógrafo Christopher Wheeldon, quien presentará una versión basada en la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel, con bailarines principales del Royal Ballet.

Una parte innovadora del festival es mostrar lo multifacéticos que pueden ser los músicos quienes además de sus composiciones clásicas son capaces de interpretar música popular; ellos se presentarán en el Dark Side un espacio donde los artistas podrán tocar jazz, soul e incluso cumbia.

El encuentro artístico, que tiene como sede el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo, también presenta Armonía social, un proyecto con niños de toda la Riviera Maya, a quienes les han impartido talleres de instrumento desde hace varios meses para participar en el concierto final con músicos profesionales.

“Sin duda no ha sido un camino fácil, pero todas esas limitaciones, gente que no creyó en mí han sido un gran antagonista y cuando uno tiene un antagonista hay esfuerzo, resistencia y lo único que ha hecho es obligarme a trabajar más duro”, concluyó De la Parra.