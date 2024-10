"Abandonó zonas arqueológicas": Investigadores del INAH rechazan ratificación de Diego Prieto

Veracruz, Ver.- Trabajadores del Centro-INAH Veracruz rechazan la ratificación del antropólogo Diego Prieto Hernández como director general al señalar que tiene abandonadas las zonas arqueológicas de Veracruz y solo está al servicio del poder dejando de lado el Patrimonio Cultural.

Con mantas colocadas a las afueras de las oficinas ubicadas sobre la avenida Benito Juárez en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, los trabajadores externaron su inconformidad ante la ratificación de Diego Prieto quien se ha mantenido en el cargo por más de una década.

En voz del investigador Daniel Nahmad Molinari la administración de Diego Prieto estuvo carente de proyectos, problemas financieros y abandono de los centros históricos.

Daniel Nahmad Molinari, investigador del Centro INAH-Veracruz/Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Local Plaza del Heroísmo Veracruzano: este es el avance de cada zona y su significado

“Estamos impugnado la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de ratificar al maestro Diego Prieto como director general del INAH, tenemos una situación muy grave en carencia de proyectos institucionales, sitios arqueológicos abandonados, las zonas arqueológicas se están cayendo, en Veracruz se han cerrado cuatro museos durante su gestión, problemas financieros”, expresa.

Baluarte de Santiago lleva 7 años cerrado: Investigador

Acusa que durante la gestión de Prieto las inauguraciones de los centros históricos sólo sirvieron para la foto porque por la falta de proyectos se cerraron y cita que uno de los más importantes es el Baluarte de Santiago que se encuentra cerrado desde hace más de siete años.

Leer más: Zonas arqueológicas, sin recursos; el Baluarte, en el olvido

“No hay proyectos, no hay propuestas para la comunidad, conocen el caso del Baluarte de Santiago tiene siete años cerrado, se llevaron las joyas del pescador al San Juan de Ulúa y tiene más de un año cerrada la exposición, solo se inauguran para la foto y se cierran como la casa de Juárez”.

María de la Luz Aguilar Roja otra de las investigadoras menciona que además de la falta de proyectos, también hay deficiencias administrativas, deterioro de los centros laborales porque ni siquiera cuentan con internet y tampoco hay vehículos para el personal.

¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Encuentra más información

Comenta que por la falta de un parque vehicular las denuncias como saqueos o revisión de construcciones, inspección de vestigios, no se pueden efectuar y si lo hacen, los recursos salen del bolsillo de los trabajadores porque hay mucha burocracia.

Con mantas colocadas a las afueras de las oficinas ubicadas sobre la avenida Benito Juárez, los trabajadores externaron su inconformidad ante la ratificación de Diego Prieto/Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Un investigador debe tener las condiciones para trabajar y aquí es imposible estamos hacinados, no hay internet, no tenemos cubículos, las denuncias de saqueo, o inspección en construcción no podemos atenderla porque no hay recursos, no hay camionetas, se está trabajando con los terceros con quien solicita la visita, pero eso no es lo correcto”.

Los trabajadores insisten en que esta es una protesta pacífica y que por ahora no se irán a paro ni harán movilizaciones en la Ciudad de México, pero la postura de rechazo continuará.