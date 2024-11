Mural "Somos fuego no te apagues" de Itzel Velazco da mensaje de fuerza a mujeres; ¿dónde verlo?

El talento veracruzano siempre aflora en todas las disciplinas y muestra de ello es Itzel Velazco Pérez, una joven artista visual que ha venido incursionando como ilustradora, grabadista y ahora también como muralista.

La estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana participó en la convocatoria “Murales por la Paz”, que fue lanzada por el Instituto Veracruzano de la Juventud con la finalidad de promover las artes en las juventudes y la inclusión.

La artista veracruzana señala que el mural significó diversos retos emocionantes / Foto Cortesía Itzel Velazco

Velazco Pérez fue una de las 10 jóvenes seleccionadas para llevar a una de las paredes de Xalapa su mensaje; en el caso de Itzel, su mural fue inspirado en la fortaleza de la mujer y fue inaugurado este miércoles en la avenida Manuel Ávila Camacho, en Xalapa.

¿Cuál es la propuesta de Itzel Velazco?

Invierno Azabache, nombre artístico con el que se le puede encontrar en Instagram y Facebook, presentó su propuesta de mural “Somos fuego no te apagues”, el cual apela a las mujeres.

Cultura Moviendo pies y manos, Crescencio hace arte con su telar oaxaqueño desde hace 25 años

“El mensaje que me gustaría transmitir es sobre el empoderamiento femenino, la diversidad femenina y sobre todo el recordar que resistimos y existimos todas en sus diferentes formas y ámbitos, que juntas somos fuerza y tenemos un valor como seres humanos independientes y libres”, explica la artista.

Agrega que con su trabajo busca dar un mensaje de aliento a las mujeres que se encuentran en su propia batalla interna.

Busco recordarles a las mujeres que no se paguen, que son fuego y tienen luz propia, que no debe existir el miedo que las opaque

El mural se llevó más de 27 horas / Foto Cortesía Itzel Velazco

Mujeres cada vez más visibilizadas en el arte

El muralismo ha sido considerado un campo en el que normalmente destacan los hombres; sin embargo, poco a poco las mujeres artistas se han apropiado de las paredes para expresar su sentir. En Xalapa, por ejemplo, es cada vez más visible el trabajo de mujeres muralistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Itzel V. (@invierno.azabache)

“El panorama de las mujeres en el muralismo es cada día mejor; no me considero muralista al 100%, sino que estoy en construcción de nuevos formatos para mi trabajo artístico; pero hablando de las mujeres artistas, puedo decir que cada vez somos muchas las que nos atrevemos a mostrar nuestro talento y que cada vez tenemos más espacios donde ser visibilizadas”.

El mural lleva un mensaje de inclusión y fuerza / Foto Cortesía Itzel Velazco

Invierno azabache comparte que realizar ⁠el mural le tomó cerca de 27 horas en total, repartidas en varios días de trabajo, y que este representó un reto estimulante y emocionante para ella.

“El principal reto fue retomar el mural, tiene siete años que no tenía la oportunidad de pintar una pared en Xalapa, y entonces retomar el gran formato, al principio, me dio un poco de miedo; además de que la pared representaba un reto por no ser una superficie plana, pero gracias a la orientación de mis maestros y el apoyo de mi amigo Tito, que me ayudó a pintar, el trabajo se hizo ligero y se formaron nuevos aprendizajes”, indica.

Itzel Velazco, con paso firme

La artista, originaria de Ixtaczoquitlán, señala que actualmente hay en puerta diversos proyectos de cartel, portadas de libro e ilustración.

Itzel Velazco estudia en la Facultad de Artes de la UV / Foto Cortesía Itzel Velazco

“Estoy emocionada de que cada día hay más oportunidades para mi trabajo y eso me permite seguir explorando mis capacidades como artista, y en mi desarrollo profesional siempre estoy rodeada de una comunidad que confía en mi trabajo y en mis procesos creativos”, indica.

Te puede interesar: Baluarte de Santiago, él único de los 9 sitios que sobrevive tras proteger Veracruz desde 1600 [Fotos]

Invierno Azabache ha ido labrando una carrera fructífera, pues ha expuesto en diversos foros de Veracruz, Ciudad de México y Montreal, Canadá.

Su mural “Somos fuego no te apagues”, puede ser observado en la avenida Manuel Ávila Camacho número 286, en Xalapa.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️