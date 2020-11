Joven de La Concha gana concurso mundial de carteles, en Rusia

Adán Paredes Barrera recuerda que durante su infancia tenía claro que no era buen dibujante. En cambio, su hermano gemelo no solo dibujaba bien: sus trabajos eran incluidos en el periódico mural de la escuela. En entrevista, acepta no había manera de prever que entraría al mundo del arte, del diseño, de la imagen.

Proveniente de una familia de herreros, este mes, el cartelista veracruzano, originario del municipio de La Concepción, logró obtener primer lugar en una de las categorías de la 14ª Bienal Mundial de Diseño Gráfico “Golden Bee”, de Moscú, Rusia, considerada entre las más prestigiosas.

Adán participó con el cartel Mateo 16, en la categoría “Heavenly Jerusalem”, no por cuestiones religiosas sino porque le pareció interesante esta área que, como cada que inicia un proyecto, lo retaba a no repetirse y buscar nuevas formas de comunicar.

Cultura Conoce a la ilustradora que desde Xalapa conquista a Google

Adán, quien cuenta con estudios de Arquitectura y Diseño de la Comunicación Visual, es licenciado en Artes Visuales y actualmente forma parte de la primera generación de la especialización en Diseño de Cartel de la Universidad Veracruzana, porque para él es indispensable seguir estudiando en un área que le hace incluso perder la noción del tiempo en la búsqueda por explotar al máximo todo lo que tiene a mano.

Y es que para la elaboración de sus carteles dice no tiene límites, ni en los materiales ni en las técnicas. Así, en Mateo 16, una piedra, unos clavos, un pasaje bíblico y la fotografía fueron la base del proceso.

Satisfecho y emocionado, el artista declara que este logro le lleva a comprometerse aún más con el cartel y ver en el futuro la posibilidad de acceder al mundo de la docencia, para compartir lo que sabe y, al mismo tiempo, continuar aprendiendo al lado de los estudiantes.

Para Adán Paredes lo alcanzado en la bienal rusa no es el inicio de una trayectoria, él ya cuenta con un camino recorrido tanto en el ámbito de las exposiciones mundiales como en el de los certámenes, bienales y trienales. También ha sido conferencistas, tallerista y jurado.

A sus 38 años, su obra ha sido seleccionada, premiada y expuesta en México y en países como Macedonia, Serbia, China, Polonia, Rusia, Bolivia, Ucrania, Italia, República Checa y Corea, por mencionar solo algunos.

Foto: Cortesía | Adán Paredes Barrera

Actualmente, además de dedicar toda su energía y creatividad al posgrado, continúa en el disfrute de la vida, rodeado de la naturaleza y al lado de su familia, en su lugar de origen.

Menciona sentirse privilegiado por ser de las personas que puede hace lo que le gusta y tener oportunidad de ser espectador de la evolución del cartel en México, el cual, opina, tiene una amplia tradición en el país, y en Xalapa, cuenta con antecedentes de primer nivel con la presencia y enseñanza de Wiktor Gorka y Antonio Pérez “Ñiko”.

Al rememorar el tiempo dedicado al cartel, reconoce la labor de José Manuel Morelos, de quien expresa, ha tenido influencia en muchos diseñadores que hacen de la capital del estado un lugar de residencia de cartelistas de renombre internacional.